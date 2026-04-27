Estudio revela cuáles son las 10 razas de perros más inteligentes del mundo; todas tienen este rasgo en común

Aunque todos los perros poseen algún nivel de inteligencia que sus dueños suelen destacar con emoción, hay algunos que tienen una mayor facilidad para aprender trucos y responder a estímulos. Así lo confirma el reconocido psicólogo Stanley Coren, investigador de la Universidad de Columbia Británica y autor del libro ‘La fabulosa inteligencia de los perros’, publicado en 1994.

Para Coren, comprender el nivel cognitivo de una mascota es una herramienta clave para su bienestar, ya que al saber cómo piensa y aprende permite ofrecerle la estimulación mental adecuada, prevenir problemas de comportamiento dentro del hogar y, además, fortalecer el vínculo que construye a diario con su dueño.

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En este contexto, explica que la inteligencia canina no se limita a la obediencia, aunque este rasgo es común entre las razas consideradas más inteligentes del mundo. Su clasificación se basó en un riguroso estudio en el que evaluó a cientos de perros —un total de 120 razas— a inicios de la década de 1990 y nuevamente en 2006, según señala la organización American Kennel Club.

Su medición de la inteligencia canina tuvo en cuenta tres factores esenciales: instinto, resolución adaptativa de problemas y aprendizaje. Los resultados, destacados en el portal de la marca de alimentos para mascotas Purina, reveló un ranking que todo amante de los perros quisiera conocer.

Clasificación de las razas más inteligentes

1. Border Collie

De acuerdo con Stanley Coren, la raza que lidera la lista de los perros más inteligentes del mundo es, sin duda alguna, el border collie. Criado originalmente para el pastoreo en la frontera entre Escocia e Inglaterra, este canino se caracteriza por su capacidad de concentración e impresionante energía.

Border Collie Foto: Getty Images

2. Caniche

En el segundo lugar de este ranking está el caniche (o poodle), que, lejos de ser solo un perro de exhibición, se caracteriza por aprender rutinas complejas con asombrosa facilidad. Cuando recibe instrucciones claras y consistentes, es capaz de comprenderlas y ejecutarlas con notable precisión.

Un caniche caminando por el césped del parque. Foto: Getty Images

3. Pastor Alemán

Esta raza ocupa el tercer lugar en el ranking y se destaca no solo por su inteligencia, sino también por su lealtad, valentía y gran capacidad de aprendizaje. Estas cualidades lo han convertido en uno de los perros más confiables, ampliamente utilizado en fuerzas policiales y equipos de rescate en distintas partes del mundo.

El pastor alemán es una de las razas de perros más fáciles de adiestrar. Foto: Getty Images

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Las razas que completan el top 10 son:

Golden Retriever, por su inteligencia, emociona

por su inteligencia, emociona Doberman Pinscher, un perro perceptivo y activo

un perro perceptivo y activo Pastor de Shetland, que sobresale por su rapidez, agilidad e inteligencia.

que sobresale por su rapidez, agilidad e inteligencia. Labrador Retriever, amigable, activo y cariñoso.

amigable, activo y cariñoso. Papillon, destacado en pruebas de agilidad.

destacado en pruebas de agilidad. Rottweiler, un guardián seguro de sí mismo, de gran fuerza y notable capacidad de razonamiento.

un guardián seguro de sí mismo, de gran fuerza y notable capacidad de razonamiento. Pastor australiano, con una energía inagotable que requiere estímulos y desafíos constantes.