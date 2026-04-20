¿Por qué debe despedirse de su mascota antes de salir de casa? La razón psicológica que pocos conocen

Las mascotas han ganado espacios muy importantes en los hogares. Tanto perros como gatos se han convertido en parte fundamental, gracias a su compañía, apoyo emocional y afecto incondicional.

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Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, el amor incondicional de una mascota puede brindar más que compañía. Estos animales pueden disminuir el estrés, mejorar la salud del corazón e, incluso, ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales.

Por esta razón, estos animales tienen un espacio importante entre las familias y sus dueños adoptan comportamientos y rutinas clave que les permiten sentirse bien.

Las despedidas con las mascotas deben ser breves y sin dramas para no generarles estrés. Foto: Getty Images

Uno de esos hábitos es el de despedirse antes de salir de casa. Para muchas personas esto se convierte en más que una simple rutina diaria. Un gesto breve, una palabra cariñosa o incluso unos segundos de ‘charla’ forman parte de un pequeño ritual que tiene un trasfondo emocional y psicológico importante.

La importancia de despedirse de las mascotas

Para los expertos en psicología animal, este hábito no solo refleja el vínculo que las personas tienen con sus animales de compañía, sino también la manera en que gestionan sus propias emociones.

Los especialistas consideran que este tipo de comportamiento evidencia el valor afectivo que se le otorga a las mascotas y la conexión que se construye con el tiempo.

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También es importante el momento del regreso, donde el saludo debe mantenerse equilibrado para evitar que el animal asocie la ausencia con una experiencia negativa.

Desde el punto de vista afectivo, despedirse es un gesto para hacerle entender a la mascota que la persona lo dejará por un tiempo, pero que regresará para estar con ella nuevamente.

Este hábito también demuestra el nivel de empatía que tiene el humano con el animal y por ello las recomendaciones para evitar efectos adversos son:

Hablarles a los perros es un ritual muy común de los humanos y despedirse al salir de casa es considerado como algo positivo. Foto: Getty Images

Realizar una despedida breve y tranquila.

Evitar la exageración en ese momento para no generar dependencia.

Procurar mantener horarios estables de salida.

Dejar juguetes o estímulos para que se distraigan.

Reforzar conductas calmadas antes de irse.

En conclusión, despedirse de la mascota, sea perro o gato, antes de salir es mucho más que un simple hábito. Según la psicología, este acto refleja una conexión emocional profunda y de cuidado hacia el animal, además de que es una forma de lidiar con la ansiedad por separación tanto de los dueños como de sus animales.

Para muchos, esta forma de comunicación con los peludos se convierte en una estrategia para mantener la estabilidad emocional y asegurar que la relación entre los dos se mantenga sólida, independientemente de las dificultades que puedan presentarse durante el día.