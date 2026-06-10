¿Qué es la regla 3-3-3 para gatos y cómo aplicarla en su adopción?

El proceso de adoptar un gato suele estar lleno de emoción, expectativas y muchas ganas de darle una nueva vida a un animal que necesita un hogar. Sin embargo, expertos en comportamiento felino recuerdan que el proceso también implica paciencia, comprensión y respeto por los tiempos del animal.

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Precisamente para facilitar esa adaptación existe la llamada regla 3-3-3, una guía cada vez más popular entre quienes reciben un gato por primera vez.

La regla recibe su nombre por las tres etapas que suelen marcar el proceso de adaptación de un felino: tres días, tres semanas y tres meses.

Aunque no se trata de una fórmula exacta y cada gato tiene una personalidad diferente, sirve como referencia para entender cómo evoluciona su comportamiento durante la llegada a una nueva casa.

¿Cómo hacer más fácil la adopción de un gato? Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante los primeros tres días, el animal puede mostrarse asustado, desconfiado o incluso permanecer escondido gran parte del tiempo.

Algunos gatos comen poco, utilizan menos el arenero o evitan el contacto con las personas mientras exploran el entorno y evalúan si se encuentran en un lugar seguro. Los especialistas recomiendan ofrecerles un espacio tranquilo y evitar forzar las interacciones.

La segunda fase corresponde a las tres primeras semanas. En este periodo, el gato comienza a ganar confianza, explora más espacios de la casa y empieza a mostrar rasgos de su verdadera personalidad.

Hay diversas razones por las cuales un gato va mucho al baño. Foto: Getty Images

También es el momento en que pueden aparecer conductas relacionadas con el juego, la curiosidad o incluso algunas travesuras típicas de la especie.

Establecer rutinas de alimentación y respetar sus necesidades resulta clave para fortalecer el vínculo.

Finalmente llegan los tres meses. Para entonces, la mayoría de los gatos ya reconoce su entorno, entiende las rutinas del hogar y desarrolla una relación más cercana con sus cuidadores. Es común que busque compañía, solicite juegos o demuestre afecto de diferentes maneras.

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Aun así, los expertos recuerdan que algunos animales pueden necesitar más tiempo, especialmente si han pasado por experiencias difíciles antes de ser adoptados.

La principal enseñanza de la regla 3-3-3 es sencilla: cada gato avanza a su propio ritmo. Comprender ese proceso puede marcar la diferencia entre una adaptación estresante y una convivencia exitosa, permitiendo que el nuevo integrante de la familia se sienta seguro, confiado y verdaderamente en casa.