Prográmese con los puntos oficiales de adopción de animales en Bogotá este mes de junio

Como se realiza de forma habitual al inicio de cada periodo mensual, las autoridades ambientales de la capital definieron los días, puntos de encuentro y horarios específicos en los que la ciudadanía podrá adelantar los trámites para la adopción de animales de compañía en Bogotá.

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Los procesos de entrega y verificación ciudadana están coordinados de forma directa por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba). El cronograma detalla que las actividades presenciales se extenderán por diferentes sectores del norte, centro y sur de la capital del país.

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El Idpyba informó que el sábado 13 de junio las actividades se concentrarán en el Centro Canino de la Cruz Roja, ubicado en la Carrera 60 # 63 - 81, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Este punto de atención se encuentra localizado frente al Parque Deportivo Salitre.

Puntos de atención en el sur y norte de Bogotá

Para el domingo 14 de junio, la jornada institucional se trasladará al sur de la ciudad, específicamente a las instalaciones del Centro Comercial Ciudad Tunal, en la Calle 47B Sur # 24B - 33. El horario de atención en la localidad de Tunjuelito será desde las 11:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Los animales que serán dados en adopción en su mayoría provienen de rescates. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

En este espacio del sur de Bogotá se dispondrá de zonas de recreación con pistas de obstáculos y áreas de juego para los ejemplares que se encuentran bajo custodia del Distrito. El objetivo de la entidad es facilitar el reconocimiento y la interacción directa entre los asistentes y los animales.

Posteriormente, el sábado 20 de junio, el punto de recepción se ubicará en el establecimiento Theatrón de Película, en la Calle 58 Bis #10-32, dentro del circuito del barrio Chapinero. Las puertas de las instalaciones civiles permanecerán abiertas al público desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Origen de los ejemplares y actividades complementarias

Las directivas del IDPYBA precisaron que en cada una de las tres jornadas principales se presentarán perros y gatos que fueron recuperados por los equipos de urgencias veterinarias tras encontrarse en situaciones de abandono en vía pública, desatención física o maltrato.

Los animales de compañía cuentan con vacunas al día y desparasitación. Foto: Getty Images

De forma complementaria al calendario principal, la administración local autorizó espacios alternos de adopción y sensibilización en el occidente de la ciudad. Los días sábado 6 y domingo 7 de junio se desarrollará un encuentro enfocado en el bienestar animal en el Centro Comercial El Edén.

El cronograma del Edén iniciará el sábado 6 de junio a las 11:00 a.m. con la apertura de los módulos de recepción, los cuales operarán hasta las 4:00 p.m. Para el domingo 7 de junio, la agenda incluirá la participación de agrupaciones dedicadas al cuidado de razas específicas y desfiles de mascotas.