Autoridades de Bogotá rescataron a este animal en medio de operativos: habría sido maltratado

En la noche del pasado miércoles 3 de junio de 2026, las autoridades de la capital llevaron a cabo una intervención conjunta en tres puntos de la ciudad. La acción dejó como resultado el rescate de 32 animales que se encontraban en presuntas condiciones de desatención y afectación de su bienestar.

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Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en las localidades de Santa Fe, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. En los operativos participaron la Policía Ambiental, el cuerpo de Carabineros, las alcaldías locales, la Secretaría de Salud y la Personería Distrital.

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Las intervenciones contaron con el soporte técnico de los equipos especializados del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Los operativos se programaron tras recibir una serie de alertas y denuncias ciudadanas sobre las condiciones de las mascotas en dichas zonas.

Resultados de los rescates por localidades

El balance detallado por las autoridades sanitarias y de policía permitió identificar las distintas situaciones de riesgo en cada sector. En la localidad de Ciudad Bolívar se registró el mayor número de aprehensiones de fauna doméstica durante la jornada.

Autoridades de Bogotá rescataron a 32 animales. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

En esta zona del sur de la ciudad, los funcionarios retiraron a 16 gatos y 12 perros que presentaban un estado de salud deficiente y bajo peso corporal. De los 28 animales recuperados en este punto, 10 quedaron bajo la custodia directa del IDPYBA y 18 pasaron a cargo de la alcaldía local.

Por otra parte, en la localidad de Santa Fe, las autoridades hicieron una visita técnica para verificar el estado de los animales de compañía. Tras emitirse un dictamen médico adverso sobre su bienestar, los tenedores realizaron la entrega voluntaria de tres caninos.

Acciones en el espacio público y procesos legales

La jornada institucional también incluyó la atención de un caso relacionado con fauna pesada en las vías de la capital. En la localidad de Rafael Uribe Uribe, el cuerpo de Carabineros procedió a la retención de un caballo que se encontraba abandonado en el espacio público.

Autoridades de Bogotá rescataron a 32 animales, entre ellos perros y gatos. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

La medida contra el equino se aplicó luego de que el personal médico veterinario del IDPYBA confirmara un diagnóstico negativo sobre su condición física. El animal fue trasladado a los centros de atención correspondientes para iniciar su proceso de estabilización y cuidado.

Respecto al destino de los ejemplares rescatados y el trámite de las sanciones, el IDPYBA informó: “Agradecemos a la Policía su liderazgo en estos operativos como autoridad e iniciaremos el proceso de rehabilitación de estos animales, dando traslado de los expedientes a las autoridades respectivas”.

La entidad del Distrito puntualizó que mantendrá las labores de inspección en las distintas localidades de la ciudad, coordinando acciones directas con la ciudadanía para procesar los reportes de afectación a la fauna que se radiquen en las plataformas oficiales de la administración.