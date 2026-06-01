Un nuevo caso de presunto maltrato animal volvió a generar indignación en Bogotá luego de que se difundieran videos en redes sociales donde quedó registrado un hombre agrediendo violentamente a una perrita en la localidad de Bosa, en el sur de la capital.

Rescatan a Kira, una perra víctima de maltrato físico en el barrio Las Margaritas de Bosa

Las imágenes comenzaron a circular ampliamente durante las últimas horas y provocaron reacciones de rechazo entre ciudadanos, colectivos animalistas y usuarios en plataformas digitales, quienes pidieron la intervención inmediata de las autoridades para proteger al animal y avanzar en posibles sanciones judiciales contra el presunto agresor.

En la publicación que se viralizó en redes sociales, se describe que el hecho ocurrió en el sector de Bosa Etapa 1, donde cámaras y registros ciudadanos captaron el momento en que un hombre golpeaba a una perrita. Dentro de lo delicado del asunto, lo que más llamó la atención entre la comunidad es que, tras la agresión, el sujeto permaneció observando al animal sin reaccionar ante lo ocurrido.

En esta imagen, el hombre abandona el lugar de los hechos con mirada fría, lo que terminó de indignar a la comunidad. Foto: Captura de @ColombiaOscura

De acuerdo con las denuncias difundidas por vecinos, la perrita habría presentado señales de dolor y miedo tras los hechos. En la grabación, la perrita aparece amarrada a la reja de una vivienda ubicada al interior del conjunto residencial, donde también se observa a una mujer lavando una cobija. Cuando, sin razón aparente, un hombre le da una patada con cada pierna al indefenso animal.

Tras una elipsis, las imágenes muestran que el sujeto, que parece estar en la treintena de edad, le lanza un baldado de agua a la perrita, quien, por su condición de encadenamiento, no puede hacer nada para esquivar el chorro.

Adicionalmente, quienes difundieron la información sugieren, de forma presunta, que: “Residentes señalan al individuo de la casa por conductas violentas, incluyendo constantes agresiones contra su propia esposa y ataques con arma blanca a terceros. Estas graves acusaciones deben ser verificadas por las autoridades competentes antes de que ocurra un hecho que lamentar”.

Según el Código Penal colombiano, los responsables de maltrato animal podrían recibir multas que van desde 5 hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Para casos menores, los infractores pueden conmutar las multas asistiendo a cursos obligatorios de educación y respeto animal.

Las autoridades recordaron que los ciudadanos pueden denunciar casos de maltrato animal a través de la línea 123, estaciones de Policía, la Policía Ambiental o directamente ante la Fiscalía General de la Nación. En Bogotá también funciona la línea de atención del IDPYBA para reportar situaciones que comprometan la integridad de animales domésticos.