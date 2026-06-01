El desgarrador caso de Zafiro: la perrita que superó años de maltrato en una terraza y aún confía en los humanos

Una perrita llamada Zafiro pasó buena parte de su vida encadenada en una terraza de la localidad de Suba, en Bogotá, no tenía espacio para correr, jugar o refugiarse cómodamente. Sobrevivió durante años alimentándose de sobras y enfrentando condiciones que dejaron huella en su salud física y también emocional.

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Sin embargo, su historia no terminó en el abandono. Hoy, después de ser rescatada, ella busca una familia definitiva y se ha convertido en un símbolo de resiliencia para quienes trabajan por el bienestar animal.

El caso fue dado a conocer por la Fundación TEPA, organización que asumió su recuperación luego de encontrarla viviendo en condiciones precarias.

Aunque el maltrato dejó huellas profundas, los cuidadores aseguran que la perrita mantiene un carácter noble, tranquilo y afectuoso. De hecho, una de las situaciones que más llama la atención es que todavía confía en las personas pese a todo lo que vivió.

Perrita pasó años encadenada y. encerrada Foto: Creada con IA

Según la fundación, Zafiro ha logrado superar gran parte de las heridas que cargaba desde su pasado. Con atención, alimentación adecuada, amor y acompañamiento, su estado mejoró notablemente.

Aun así, quienes la cuidan consideran que todavía le falta cumplir el paso más importante de su proceso: encontrar un hogar donde pueda recibir estabilidad, cariño y compañía permanente.

Esta historia, que se suma a unas cuantas más, abrió nuevamente el debate sobre los casos de abandono y maltrato animal que continúan registrándose en distintas zonas del país.

Organizaciones de rescate dejan ver que muchos perros permanecen encerrados durante años en patios, terrazas o espacios pequeños, sin acceso adecuado a cuidados básicos ni interacción constante con humanos ni animales.

Desde la Fundación TEPA mencionaron que Zafiro representa la realidad de cientos de animales que esperan una segunda oportunidad.

Por esta razón hicieron un llamado a las personas interesadas en adoptar para que conozcan su caso y compartan su historia en redes sociales. La meta es aumentar las posibilidades de que alguien decida abrirle las puertas de su hogar.

Mientras llega esa familia, Zafiro sigue demostrando que no guarda rencor. Las personas que conviven con ella resaltan su ternura y disposición para recibir afecto.

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Después de años de encierro, la perrita sigue acercándose a las personas con confianza como si nunca hubiera conocido la crueldad que marcó sus primeros años de vida.

Ese comportamiento ha conmovido a rescatistas voluntarios y seguidores de las redes sociales quienes consideran que su recuperación demuestra la capacidad de muchos animales para volver a creer en los humanos. Ahora la esperanza está puesta en encontrar una familia responsable que la acompañe para siempre.