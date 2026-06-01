Perros también tendrán su parada: así serán los nuevos ‘Pit Stop’ de la Ciclovía de Bogotá

La Ciclovía de Bogotá suma una novedad que llama la atención en aquellos que recorren la ciudad junto a sus animales de compañía.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) puso en marcha estaciones tipo Pit Stop, espacios pensados para ofrecer orientación veterinaria, asesoría nutricional y actividades recreativas para mascotas y cuidadores durante los domingos y festivos.

La iniciativa, desarrollada en alianza con la empresa Gabrica, estará disponible desde mayo y hasta finales de 2026 en distintos puntos del corredor recreativo.

La apuesta busca responder al crecimiento de personas que participan en la Ciclovía acompañados por perros y otros animales de compañía, una presencia que cada vez es más visible en uno de los programas más emblemáticos de la capital.

Novedad para los perros en la Ciclovía. Foto: Getty Images

Según cifras divulgadas por el Distrito, en lo que va de 2026 se ha registrado la participación de 17.741 animales de compañía de razas no peligrosas y 3.304 de manejo especial.

Además, cada jornada reúne en promedio cerca de 985 mascotas de razas no peligrosas y 183 de manejo especial, números que reflejan la necesidad de fortalecer estrategias de orientación y convivencia responsable.

Las estaciones tendrán áreas de aproximadamente 40 metros y esperan atender cerca de 150 mascotas por jornada.

Allí, las familias podrán recibir recomendaciones sobre bienestar animal, cuidado preventivo e hidratación, además de participar en actividades entretenidas e interactivas diseñadas para crear hábitos saludables.

Desde el IDRD señalaron que la Ciclovía ya no es vista únicamente como un espacio para montar bicicleta, caminar o hacer ejercicio.

Pit Stop, la novedad para los perros en la Ciclovía. Foto: Getty Images

También se ha convertido en un punto de encuentro para familias interespecie que comparten tiempo al aire libre y aprovechan la infraestructura pública de la ciudad.

La estrategia se suma a otras acciones que ya funcionan dentro de la Ciclovía, como espacios de orientación para cuidadores, pistas de agility, ejercicios guiados y puntos de hidratación para mascotas.

Con estas actividades, la entidad busca promover una convivencia más segura y fortalecer el vínculo entre ciudadanos y animales de compañía.

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La Ciclovía de Bogotá cuenta actualmente con 141,46 kilómetros de vías interconectadas para la recreación y la actividad física.

Con la llegada de los nuevos Pit Stop, el Distrito pretende consolidar un modelo más incluyente, diverso y cercano a las dinámicas de las familias bogotanas, integrando el bienestar animal como parte de la experiencia que cada fin de semana reúne a miles de personas en las calles de la ciudad.