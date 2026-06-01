Perros también tendrán su parada: así serán los nuevos ‘Pit Stop’ de la Ciclovía de Bogotá

La Ciclovía de Bogotá suma una novedad que llama la atención en aquellos que recorren la ciudad junto a sus animales de compañía.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) puso en marcha estaciones tipo Pit Stop, espacios pensados para ofrecer orientación veterinaria, asesoría nutricional y actividades recreativas para mascotas y cuidadores durante los domingos y festivos.
La iniciativa, desarrollada en alianza con la empresa Gabrica, estará disponible desde mayo y hasta finales de 2026 en distintos puntos del corredor recreativo.
La apuesta busca responder al crecimiento de personas que participan en la Ciclovía acompañados por perros y otros animales de compañía, una presencia que cada vez es más visible en uno de los programas más emblemáticos de la capital.
Según cifras divulgadas por el Distrito, en lo que va de 2026 se ha registrado la participación de 17.741 animales de compañía de razas no peligrosas y 3.304 de manejo especial.
Además, cada jornada reúne en promedio cerca de 985 mascotas de razas no peligrosas y 183 de manejo especial, números que reflejan la necesidad de fortalecer estrategias de orientación y convivencia responsable.
Las estaciones tendrán áreas de aproximadamente 40 metros y esperan atender cerca de 150 mascotas por jornada.
Allí, las familias podrán recibir recomendaciones sobre bienestar animal, cuidado preventivo e hidratación, además de participar en actividades entretenidas e interactivas diseñadas para crear hábitos saludables.
Desde el IDRD señalaron que la Ciclovía ya no es vista únicamente como un espacio para montar bicicleta, caminar o hacer ejercicio.
También se ha convertido en un punto de encuentro para familias interespecie que comparten tiempo al aire libre y aprovechan la infraestructura pública de la ciudad.
La estrategia se suma a otras acciones que ya funcionan dentro de la Ciclovía, como espacios de orientación para cuidadores, pistas de agility, ejercicios guiados y puntos de hidratación para mascotas.
Con estas actividades, la entidad busca promover una convivencia más segura y fortalecer el vínculo entre ciudadanos y animales de compañía.
La Ciclovía de Bogotá cuenta actualmente con 141,46 kilómetros de vías interconectadas para la recreación y la actividad física.
Con la llegada de los nuevos Pit Stop, el Distrito pretende consolidar un modelo más incluyente, diverso y cercano a las dinámicas de las familias bogotanas, integrando el bienestar animal como parte de la experiencia que cada fin de semana reúne a miles de personas en las calles de la ciudad.