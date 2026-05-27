La triste historia de Daimon y su rescate en Teusaquillo: ‘no podía ni moverse’

Daimon, un perro de la raza Golden Retriever de 15 años, fue rescatado en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, luego de evidenciarse un delicado estado de salud y aparentes signos de abandono y maltrato.

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En medio de un operativo de control, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) realizó la aprehensión de este canino que se muestra deteriorado y ahora bajo atención veterinaria.

El animal recibió una valoración del equipo médico en la que, según se informó, se encontraron hallazgos clínicos, radiológicos y paraclínicos, que evidencian dolencias que lo aquejan, entre las que destacan lesiones a nivel de espalda que lo afectan neurológicamente y que le imposibilitan su movilidad y control de esfínteres.

Dentro del parte médico y los laboratorios realizados, Daimon resultó positivo en brucella, razón por la cual se encuentra aislado y bajo observación constante en el servicio de urgencia.

Es de aclarar que la brucella es una bacteria intracelular que causa la brucelosis, una enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta principalmente al sistema reproductivo de los animales.

De acuerdo con las autoridades distritales, aunque el pronóstico de Daimon es reservado, consume agua y comida de manera voluntaria y se ha mostrado estable con el tratamiento instaurado.

Según se informó, el expediente de Daimon será trasladado a una Inspección de Policía de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para las acciones legales pertinentes ante la agravante situación del canino. Lo anterior, porque las autoridades encontraron en el operativco presuntos incumplimientos por parte de los tenedores del animal.

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Antecedentes del caso

De acuerdo con la información del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, desde el año 2022, el equipo médico veterinario del mismo ejecutó nueve visitas al predio donde se encontraba el canino.

De estas visitas solo lograron el primer ingreso al predio en 2024, encontrando en ese momento que había voluntad de mejorar la tenencia del animal por parte de los responsables.

Daimon, el Golden Retriver de 15 años, que hoy recibe atención médica debido a su deteriorado estado de salud. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal/API.

En 2025 y con el objetivo de constatar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los tenedores, el Instituto a través de sus veterinarios, accedió al predio a verificar las condiciones del animal, encontrando que eran necesarias mejoras en su bienestar.

“A partir de esos compromisos y luego de varios intentos de ingreso al predio para constatar el cumplimiento de los compromisos asumidos, tras una visita fallida por ausencia de los tenedores en diciembre de 2025, el caso fue remitido con mensaje de prioridad alta a las Inspecciones de Policía con el fin de lograr una orden que permitiera el ingreso con o sin autorización de los tenedores del canino”, precisa el Instituto.

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Además del traslado del caso a la Policía, el equipo médico-veterinario programó una nueva inspección de verificación, la cual resultó fallida, ya que se informó que el canino Daimon ya no se encontraba en la vivienda.

Tras nuevas denuncias ciudadanas, se realizó una visita interadministrativa en mayo de 2026, con presencia de Policía Ambiental y el equipo del Instituto, en la cual encontraron que el animal había vuelto al inmueble y, al valorarlo, el concepto fue desfavorable debido a su estado de salud, por lo que la autoridad competente llevó a cabo su aprehensión y hoy se encuentra bajo permanente vigilancia médica.