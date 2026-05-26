Cannabis medicinal veterinario gana espacio como tratamiento complementario en Colombia

El uso de cannabis medicinal veterinario continúa en crecimiento en Colombia como alternativa terapéutica complementaria para mascotas con enfermedades crónicas, trastornos de ansiedad y problemas inflamatorios. Según estimaciones de Kunam Pets by Carmen’s Medicinals, este mercado crecerá un 35 % en el país durante 2026, de acuerdo con estadísticas internas de la compañía correspondientes a 2025.

Juan Romero, CEO de la empresa, explicó que los tratamientos basados en cannabis para animales corresponden a productos certificados y desarrollados específicamente para distintas especies. Señaló que los animales poseen un sistema endocannabinoide que responde a componentes como el CBD, utilizado en perros, gatos, caballos y algunos animales silvestres.

“El cannabis medicinal no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino integrarse en un enfoque multimodal. Esto permite, por ejemplo, reducir la carga farmacológica de analgésicos tradicionales, minimizando efectos secundarios como la sedación excesiva o la irritación gastrointestinal, y mejorando la respuesta en cuadros de dolor crónico o inflamación persistente”, afirmó Romero.

La compañía indicó que los tratamientos se emplean principalmente en cuatro tipos de patologías. Entre ellas se encuentran enfermedades degenerativas y osteoartritis en animales geriátricos, casos de ansiedad y estrés relacionados con ruidos fuertes o separación, epilepsia refractaria y afecciones dermatológicas e inflamatorias.

Romero señaló que Colombia cuenta con una normativa que exige estándares de Buenas Prácticas de Elaboración y trazabilidad desde el cultivo hasta el producto final, lo que permite garantizar fórmulas con concentraciones definidas y libres de contaminantes.

El directivo insistió en que cualquier tratamiento con CBD debe ser formulado y supervisado por un médico veterinario, quien define la dosis según la especie, el peso y las posibles interacciones con otros medicamentos. También advirtió sobre los riesgos del uso de aceites artesanales sin registro ni certificación sanitaria.