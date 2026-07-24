Ni grandes ni pequeños: los perros medianos que conquistan a las familias por su inteligencia y personalidad

Los perros medianos siguen resaltando mucho entre quienes buscan una mascota que se adapte tanto a espacios pequeños como a una vida familiar activa. Su tamaño, personalidad y facilidad para convivir en apartamentos o casas los convierten en una de las opciones favoritas para quienes desean un compañero leal sin necesidad de contar con un gran jardín.

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Estas razas suelen pesar entre 10 y 25 kilogramos y pueden alcanzar una esperanza de vida cercana a los 15 años, siempre que reciban una alimentación balanceada, actividad física y cuidados veterinarios.

Además, combinan la energía de los perros pequeños con la inteligencia y capacidad de aprendizaje de las razas más grandes.

Razas de perro medianas para tener en el hogar

Entre las razas más recomendadas aparece el Beagle, reconocido por su extraordinario olfato, carácter sociable y altos niveles de energía, por lo que necesita paseos frecuentes. También está en la lista el Cocker Spaniel, un perro que es tranquilo, obediente y fácil de entrenar ideal para hogares con espacio reducido.

El Shiba Inu se ha convertido en uno de los favoritos gracias a su apariencia y personalidad independiente, mientras que el Bulldog inglés sobresale por su tranquilidad y la gran capacidad que tiene para adaptarse a viviendas pequeñas, aunque requiere cuidados especiales en higiene y alimentación.

Perro de raza Shiba Inu, una de las razas medianas recomendadas para tener en casa Foto: Alyn Stafford/Getty Images

Para quienes disfrutan de actividades al aire libre, el Husky siberiano es una excelente opción debido a que tiene una gran energía y espíritu aventurero. Por otro lado, el Barbet se caracteriza por ser una raza sociable, equilibrada y cariñosa, especialmente con los niños y otros animales.

La lista también incluye al American pit bull terrier, una raza inteligente, valiente y muy apegada a su familia cuando recibe una crianza responsable. Por su parte, el Golden Retriever mantiene su fama como uno de los mejores perros para convivir con niños gracias a su carácter afectuoso, protector y juguetón.

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Por último, el Border Collie sobresale por su impresionante inteligencia y resistencia física, siendo una excelente elección para familias con un estilo de vida activo.

Especialistas coinciden en que la elección de una mascota no debe basarse únicamente en su apariencia, sino en el tiempo, espacio y compromiso que cada familia puede ofrecer. Con los cuidados adecuados, cualquiera de estas razas puede convertirse en un compañero fiel capaz de llenar de alegría el hogar.