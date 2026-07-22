Lo que debe comer su perro según su tamaño y edad: guía básica de nutrición dada por veterinarios

Cuidar la salud de las mascotas es fundamental para garantizar su bienestar físico y emocional. Al igual que los humanos, pueden experimentar dolor e incomodidad cuando se enferman, por lo que una atención preventiva evita posibles molestias.

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En este proceso, la alimentación es determinante, pues no darles los productos y nutrientes indicados puede derivar en diversas afecciones como: pérdida de masa muscular, debilitamiento del sistema inmunológico y una mayor susceptibilidad a enfermedades e infecciones.

A esto se suman factores genéticos que, si bien no dependen directamente de la alimentación, sí pueden verse influenciados en su evolución y calidad de vida por una nutrición adecuada.

Por estas razones, la elección de un buen alimento es fundamental, según el Pet Food Institute. “Las mascotas requieren más de 40 nutrientes esenciales para mantener una dieta equilibrada y una vida saludable, y no todos los alimentos disponibles en el mercado garantizan ese aporte nutricional”, aseguró Carlos Cifuentes, médico veterinario del mencionado organismo.

Los perros requieren nutrientes clave para garantizar su salud.

Así las cosas, ¿qué se les debe dar de comer a los perros según su edad y tamaño? Estas son las recomendaciones de los expertos del citado instituto.

Razas pequeñas

Cachorro: Los cachorros crecen muy rápido y su organismo consume mucha energía, por lo que requieren de una alimentación diseñada para esta etapa, con proteínas de alta calidad y nutrientes como el DHA, que favorecen el desarrollo del cerebro, la vista y el sistema nervioso.

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Adulto: En los perros adultos de razas pequeñas, la alimentación es determinante para el cuidado de los dientes y la piel. Las croquetas con características específicas pueden ayudar a mantener una buena salud oral, mientras que nutrientes esenciales favorecen una piel sana y protegida.

Senior: En esta etapa, los perros requieren de una alimentación que apoye su salud cerebral y física. Ingredientes con propiedades antioxidantes ayudan a cuidar su capacidad cognitiva, mientras que proteínas de fácil digestión contribuyen a mantener su fuerza y calidad de vida durante la vejez.

La alimentación y sus nutrientes es clave para evitar complicaciones de salud en los perros. Foto: Getty Images

Razas medianas

Cachorro: En esta etapa, los perros de razas medianas requieren una nutrición balanceada que favorezca un desarrollo armónico y ayude a mantener un peso adecuado. Nutrientes como los omega 3 y omega 6 desempeñan un papel importante en su desarrollo y bienestar general.

Adulto: Necesitan una alimentación que ayude a mantener su equilibrio general y su bienestar diario. Tras la esterilización, el gasto de energía del animal suele disminuir, por lo que es importante controlar la cantidad de calorías que consumen para evitar el aumento de peso y que se mantengan saludables.

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Senior: Los perros mayores de razas medianas suelen experimentar pérdida de masa muscular con el paso del tiempo, por lo que necesitan una alimentación con proteínas de alta calidad que ayuden a mantener su fuerza y vitalidad. Además, un equilibrio adecuado de fibras contribuye a una digestión saludable y a un tránsito intestinal más regular en esta etapa de vida.

Razas grandes

Cachorro: Tienen un crecimiento muy rápido de huesos y articulaciones, por lo que necesitan una alimentación balanceada. Un exceso de calorías o de ciertos minerales como el calcio puede afectar su desarrollo y aumentar el riesgo de problemas articulares en el futuro, como displasia de cadera o de codo.

Los perros de raza grande tienen requerimientos muy especiales de nutrientes en su alimentación. Foto: Getty Images/iStockphoto

Adulto: En esta fase, los perros grandes requieren una alimentación que ayude a mantener su salud digestiva y articular, ya que son más propensos a la torsión gástrica y al desgaste de sus articulaciones. Necesitan una dieta con energía controlada para evitar el sobrepeso y las sobrecargas, junto con ingredientes como la glucosamina que apoyan el cuidado de sus articulaciones.

Senior: Los perros de razas grandes entran en una etapa senior más temprana, alrededor de los siete años. En esta fase es común la aparición de problemas articulares como la osteoartritis, por lo que necesitan una alimentación que ayude a reducir la inflamación y proteger sus articulaciones. Nutrientes como los omega 3 (EPA y DHA) contribuyen a este efecto, mientras que un control cuidadoso de minerales como el fósforo ayuda a cuidar su función renal.