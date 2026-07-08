Las cinco enfermedades más comunes que puede provocar una mala alimentación en los perros

Los cuidados que se tengan con las mascotas y particularmente con los perros, inciden directamente en su bienestar, calidad de vida y longevidad. En esto, la alimentación es determinante a lo largo de sus años, pues suministrales los nutrientes adecuados es clave para que se conserven en buenas condiciones.

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Una dieta equilibrada les aporta los nutrientes esenciales como proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, que necesitan para fortalecer los músculos, mantener los huesos y las articulaciones sanos, conservar su pelo brillante y favorecer el correcto funcionamiento de órganos como el corazón, el hígado y los riñones.

De acuerdo con American Kennel Club, en el mercado existe diversidad de alimentos: enlatados, croquetas, productos crudos, deshidratados y todas las marcas posibles, pero los dueños no deberían centrarse en las marcas o tipos, sino en la calidad nutricional.

La alimentación es clave para que los perros tengan una vida saludable.

La mencionada fuente indica que algunos de los problemas más comunes que los veterinarios observan hoy en día están relacionados con la falta de una nutrición de calidad y precisamente hay enfermedades comunes que muchas veces afectan a los canes y que se relacionan con su aporte nutricional. Estas son algunas de ellas.

Desnutrición. Aunque hay quienes piensan que si un perro come mucho no va a padecer desnutrición, esta es una opinión errada, según los expertos. Una cantidad grande de comida que no está equilibrada lleva a una falta de nutrientes que deriva en desnutrición.

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Obesidad. Cuando se produce un aporte de calorías muy superior a las que el perro utiliza durante su día, aparecen los problemas de sobrepeso y obesidad, razón por la cual es clave darles comida de calidad con alto contenido en proteínas y nutrientes, pero baja en carbohidratos y grasas no esenciales.

Los perros deben obtener los nutrientes que requieren para evitar padecimientos de salud. Foto: Getty Images/Image Source

Pancreatitis. Esta es una afección muy grave que puede estar relacionada con una mala alimentación. Esta inflamación del páncreas provoca la fuga de enzimas digestivas, lo que hace que este órgano comience a autodigerirse, explica American Kennel Club. Existen formas agudas y crónicas, ambas relacionadas con una mala alimentación, y las dos son potencialmente mortales. De acuerdo con los veterinarios, cuanto más procesados ​​son los alimentos, mayor es el riesgo de que estos animales de compañía presenten este padecimiento.

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Diabetes. Al igual que en las personas, la diabetes en los perros suele estar asociada a una mala alimentación. De acuerdo con los especialistas, esta afección tiene muchas causas, pero suele desencadenarse por la obesidad y la pancreatitis crónica, ambas relacionadas con la calidad de la dieta del animal.

Gastritis. Esta afección puede presentarse ya sea por una reacción ante un alimento o por la presencia de bacterias o parásitos en el sistema digestivo. Esto puede darse cuando el perro come alimentos en mal estado, busca en la basura o come algo que no debe. Una gastritis aguda sin tratar puede causar la muerte al animal.