¡Final feliz para Guaro! Encontraron al perro del actor Jorge Hugo Marín tras días de intensa búsqueda

Después de varios días de incertidumbre, la búsqueda de Guaro llegó a un final feliz. El perro del actor colombiano Jorge Hugo Marín, que había desaparecido tras el violento atraco con escopolamina del que fue víctima su dueño en Bogotá, ya fue encontrado.

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La noticia fue confirmada a través de redes sociales por personas cercanas a la búsqueda. En un mensaje que rápidamente se viralizó, anunciaron: ”¡Apareció Guaroooooo! La mejor noticia entre tanta cosa maluca. ¡Gracias, gracias! Siempre gracias a los que ayudan a difundir”. En el video compartido también se observa al actor abrazando emocionado a su mascota.

El caso había generado una enorme movilización en redes sociales desde que Marín denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda luego de suministrarle escopolamina. Aunque los ladrones se llevaron varias pertenencias, el actor aseguró que su mayor preocupación era recuperar a Guaro, su compañero de cuatro patas.

Días después de la denuncia, el propio actor explicó que, tras revisar cámaras de seguridad, descubrieron que el perro no permanecía con los delincuentes, sino que logró escapar durante la huida, lo que amplió la búsqueda por distintos sectores de Bogotá.

La historia despertó una ola de solidaridad entre ciudadanos, artistas y amantes de los animales, quienes compartieron la fotografía de Guaro y ayudaron a difundir su búsqueda.

Finalmente, ese apoyo dio resultado y el canino pudo reencontrarse con su familia, poniendo fin a una historia que mantuvo en vilo a su familia.

El caso de Guaro también volvió a poner sobre la mesa la importancia de difundir rápidamente la desaparición de una mascota.

En Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) cuenta con el portal “Perros y Gatos Buscan su Hogar”, una herramienta creada para publicar reportes de animales perdidos o encontrados y facilitar su regreso con sus familias.

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Desde su puesta en marcha, la plataforma ha gestionado más de 1.000 solicitudes y ha permitido el reencuentro de más de 160 perros y gatos con sus hogares.

Para reportar un caso, los ciudadanos deben enviar una fotografía reciente del animal, indicar el lugar y la fecha en que se perdió o fue encontrado, además de suministrar datos de contacto.

La iniciativa busca fortalecer las redes de apoyo entre la comunidad y aumentar las posibilidades de que más historias, como la de Guaro, tengan un final feliz.