Buscan a Guaro, el perro de reconocido actor que fue hurtado durante un atraco con escopolamina

El reconocido actor, director y líder del colectivo teatral La Maldita Vanidad, Jorge Hugo Marín, denunció públicamente haber sido víctima de un hurto bajo la modalidad de sumisión por sustancias químicas en su residencia en Bogotá. Más allá de los daños materiales sufridos en el inmueble, el artista hizo un llamado urgente a la ciudadanía, debido a que los delincuentes se llevaron a su mascota, un perro llamado Guaro.

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De acuerdo con las declaraciones emitidas por el propio intérprete a través de sus canales digitales, los hechos ocurrieron el pasado domingo 21 de junio en su vivienda ubicada en el barrio Palermo de la localidad de Chapinero. Marín explicó que fue atacado presuntamente con escopolamina, una sustancia utilizada con frecuencia por redes delincuenciales en la capital para vulnerar la voluntad de las víctimas y proceder al saqueo de inmuebles.

“Anoche fui víctima de escopolamina, se me metieron en la casa, me mataron unas cosas y lo más grave de todo es que se me llevaron a mi perro, a Guaro”, manifestó el actor en una pieza de video difundida en sus redes sociales, visiblemente afectado por la situación.

Marín, a quien la audiencia colombiana identifica por sus recientes participaciones en producciones de alta difusión nacional como Rigo, Arelys Henao y Enfermeras, detalló que el estado de su vivienda se vio afectado y que él mismo sufrió lesiones menores en su rostro, específicamente en la zona de los labios y un ojo. Sin embargo, enfatizó que la prioridad absoluta de su familia y su entorno es localizar a su compañero canino.

En un segundo mensaje publicado para esclarecer los rasgos particulares del animal, el actor precisó que Guaro es un elemento fundamental de su cotidianidad y que teme por el bienestar físico de la mascota bajo el control de desconocidos.

“Para quienes lo conocen, es un perro espectacular, un cruce entre pastor alemán y pastor belga; es como un pastor alemán mediano. Hace mucha falta en casa y sé que la está pasando bastante mal”, complementó el artista en su llamado. Asimismo, lo describió como un ejemplar “muy amable” y “muy cariñoso” con las personas, descartando comportamientos agresivos que pudieran dificultar su manejo.

Ante la gravedad del suceso, diversos sectores del gremio artístico y cultural del país se han solidarizado con la causa. Figuras destacadas de la actuación en Colombia, tales como Carmenza Gómez, Luna Baxter, Carmenza Cossio y Ella Becerra, han utilizado sus perfiles públicos para multiplicar el alcance de la denuncia y agilizar los canales de información ciudadana.

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El entorno del director teatral emitió un comunicado formal solicitando la intervención de entidades públicas de la capital para esclarecer las circunstancias del hurto y dar con el paradero de la mascota. El mensaje está dirigido expresamente a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Para cualquier ciudadano que disponga de datos verificables o que identifique a un canino de características similares en la ciudad, se han dispuesto las líneas telefónicas directas 315 848 5513 y 315 633 6006. Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial con respecto al avance de las investigaciones o la identificación de los sospechosos mediante cámaras de seguridad del sector.