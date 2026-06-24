Actor de ‘Rigo’ denuncia que fue víctima de un grave robo con escopolamina en el norte de Bogotá y que le robaron su perro

El reconocido actor de teatro y televisión colombiano Jorge Hugo Marín, fundador del colectivo teatral La maldita vanidad y participante en producciones como Rigo, Arelys Henao y Enfermeras, denunció públicamente haber sido víctima de un hurto bajo la modalidad de sumisión química en su residencia, ubicada en el barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

De acuerdo con el relato del artista, los delincuentes sustrajeron pertenencias de valor y se llevaron a su mascota, un perro mestizo de pastor alemán y pastor belga llamado Guaro.

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El hecho habría ocurrido entre la noche del sábado y el domingo 21 de junio. A través de un video publicado en sus redes sociales, Marín detalló lo sucedido, visiblemente afectado y con marcas físicas leves de la agresión.

“Anoche fui víctima de escopolamina, se me metieron en la casa, me robaron unas cosas y lo más grave de todo es que se me llevaron a mi perro, a Guaro. Guaro es la mitad de mi vida, entonces necesito que me ayuden a recuperarlo”, manifestó el director teatral en su declaración audiovisual.

El actor precisó que, además de las pérdidas materiales, que aún se encuentran en proceso de cuantificación, sufrió lesiones menores en el rostro, específicamente en la zona del ojo y los labios, además de registrar daños materiales en la infraestructura de su domicilio.

Hasta el momento, las autoridades locales y la Policía Metropolitana de Bogotá no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme si ya existe una denuncia penal formalizada o una línea de investigación en curso.

La denuncia de Jorge Hugo Marín generó una rápida movilización en las redes sociales por parte de la comunidad actoral del país. Figuras de la televisión y el teatro nacional como Carmenza Gómez, Luna Baxter, Carmenza Cossio y Ella Becerra han replicado el video y los datos de contacto del realizador con el objetivo de agilizar la búsqueda de la mascota.

Marín describió a Guaro como un canino de tamaño mediano, de carácter dócil y amigable, mestizo de pastor alemán y pastor belga. El llamado del artista se ha centrado prioritariamente en la recuperación del animal, pues considera que los elementos materiales y los daños a la vivienda pasan a un segundo plano frente al bienestar de su acompañante.

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Este presunto incidente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de sustancias de sumisión, popularmente conocidas como escopolamina o ‘borrachero’, en contextos de delincuencia urbana en la capital del país.

Diversos gremios de seguridad y entes de control han advertido previamente sobre el incremento de modalidades delictivas en las que se vulnera la conciencia de las víctimas para facilitar el ingreso a inmuebles residenciales.

El colectivo La maldita vanidad, liderado por Marín y referente de las artes escénicas en Bogotá, ha puesto a disposición sus canales informativos institucionales para recibir cualquier dato certero que permita dar con el paradero del canino desaparecido en el sector del barrio Palermo.