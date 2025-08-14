Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

El ciclista colombiano Rigoberto Urán se retiró de las competencias profesionales a finales del año pasado, pero en su perfil de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, continúa compartiendo su gusto por montar en bicicleta.

El deportista también publica detalles de su vida personal y, en horas de la tarde, sorprendió al subir un video en el que mostró cómo se ve el hueso a raíz de una fractura de clavícula.

“Vea, pues, como se levanta uno hoy, con un hueso roto muchachos. Ya teníamos bastante y esto es una cosa que no me la creo, que hoy yo tenga la clavícula así reventada simplemente porque me caí de a cama anoche”, dijo, Rigo, quien también añadió que le harán una cirugía.

Rigoberto Urán contó cómo se rompió la clavícula. | Foto: Captura de Instagram @rigobertouran

En la siguiente historia, Urán mostró la radiografía y menciona que se sorprende por lo sucedido, pues no imaginaba que por esa situación tendría que asistir al médico, e incluso hizo comentarios de forma jocosa: “Toca es reírnos”.

La noticia fue publicada por un medio de comunicación en Instagram y los internautas reaccionaron, tomando la situación a modo de chiste.

“El sueño tuvo que estar bueno”; “no, pero ¿tenía la cama en un tercer piso o qué?”; “hay que ponerle barandas”; “mejor dicho, ya la edad no llega sola jajaja”; “pero qué, ¿la cama de 6 pisos?”; “hizo la caída del ángel”, fueron algunos de los comentarios.

Rigoberto Urán no se ha pronunciado más al respecto, dejando los interrogantes sobre el procedimiento que le realizarán y cuándo será.

¿Cuántas carreras ganó Rigoberto Urán?

Según Caracol Sports, la primera victoria del ciclista fue el 6 de septiembre en 2007 en la Euskal Bizikleta, en una contrarreloj individual, y ese mismo año participó en el Tour de Suiza.

Luego, después de varias temporadas, volvió a obtener el triunfo en la Vuelta Cataluña 2012, año con el cual también marcó con una experiencia memorable, tras conseguir la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Londres.

En 2013 fue subcampeón el Giro de Italia y consiguió el triunfo en la décima etapa. Además, no fue el único subcampeonato, pues tiene dos en la Corsa Roja y en el Tour de Francia de 2017.