Rigoberto Urán hizo sorpresiva invitación a Nairo Quintana: le recordó a Pogačar en video viral

Pero Rigo no deja atrás su gran pasión por el ciclismo y lo sigue practicando, este vez como aficionado. De hecho, lo hace junto a otras glorias, como Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, desde Andorra, donde se correrá La Purito Andorra.

“Esta es la vida que nos merecemos. Este es un mensaje muy importante para todos los ciclistas que se quieren retirar: a mi amigo (Nairo Quintana) y a mi otro amigo (Chris Froome): papi, no lo piense más, vénganse con nosotros (al retiro). No sigan persiguiendo a Pogačar, no sigan persiguiendo al otro... ¿Cómo es que se llama? A Vingegaard (...) déjenlos".