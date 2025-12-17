“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán expuso la verdadera reacción de la muerte de su padre y la radical decisión que tomó su esposa

Más allá de sus logros sobre la bicicleta, Rigoberto Urán se ha ganado un lugar especial en el corazón de los colombianos gracias a su carisma y su auténtica forma de ser, cualidades que lo han convertido en uno de los deportistas más queridos y admirados del país.

La historia personal del ciclista ha despertado tanto interés que fue llevada a la televisión en una producción del Canal RCN, en la que se relataron, capítulo a capítulo, los momentos determinantes de su vida.

En la novela se abordaron aspectos como su entorno familiar, sus primeros pasos en el ciclismo y el asesinato de su padre, un hecho que marcó profundamente su trayectoria personal y emocional.

Recientemente, el reconocido ciclista estuvo como invitado en el pódcast del actor Juan Pablo Raba, Los hombres sí lloran, y allí se destapó como nunca sobre su vida y habló de la ausencia de su padre, un suceso que marcó su vida.

Urán confesó que su padre fue asesinado por paramilitares en el año 2001 en Urrao, Antioquia, durante un robo, tan solo cuando él tenía 14 años, y dejó ver lo impactante que fue para él vivir esta pérdida.

“Una de las cosas más bravas que me pasó fue cuando muere mi papá. Mi papá es asesinado en un robo en el año 2001, quedamos nosotros con una situación muy compleja y yo… […] Pues él muere un sábado, el lunes ya yo, pues tengo que empezar a trabajar”, dijo el ciclista, confesando que, pese al dolor de haber perdido a su padre, tuvo que seguir trabajando de inmediato, algo que muchos televidentes que siguieron la telenovela sabían.

Además, señaló que para él la muerte de su papá fue algo muy fuerte: “Yo dije: ‘Bueno, no me ha dado tan duro lo de mi papá’. Juep… qué cosa tan brava”.

De igual forma, Rigoberto confesó que su esposa, Michelle Durango, lo llevó a terapia recientemente, pues él vive su día a día con la muerte de su padre muy presente.

“O sea, hasta hace poquito Michelle me mandó a hacer terapia porque me pasaba algo […] Cuando me emborrachaba, me daba un sentimiento y una falta mi papá, que yo después de ya cinco botellas de aguardiente, yo empezaba a llorar, empezaba a poner música de los Visconti, Darío Gómez y era ese sentimiento tan berraco que Michelle dijo: ‘Usted tiene un problema el hp’ ¿Por qué? Porque no hice ese duelo, no fui capaz de hacer el duelo cuando mi padre muere. Yo no fui capaz de verlo muerto”, concluyó el famoso deportista.

Los seguidores de este reconocido pódcast se mostraron bastante felices por este invitado, y lo dejaron ver en los comentarios: “El invitado es demasiado genuino”; “muy duro Rigo”; “te amo Rigo, y te admiro por tu desparpajo y autenticidad”; “Necesitamos más gente como @rigobertouran y @juanpabloraba haciendo visibles estas conversaciones”; “con este pódcast la rompieron”, fueron algunos de los comentarios.