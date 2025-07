El mensaje de Rigoberto Urán al presidente Petro: “con mucho respeto”

Previamente, se pronunció en similar sentido Ángel Barajas. “Hola, soy Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024 y hoy quiero representar el sueño de todos los niños y jóvenes colombianos que encontramos en el deporte un refugio para salir adelante e inspirar todos los días con nuestro esfuerzo un mejor país. Y le extiendo una invitación al presidente Gustavo Petro, porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente para así tener una muy buena preparación y tener unas competencias de calidad y mantener la ilusión de los colombianos. Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano", aseveró.