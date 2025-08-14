Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

Miss Universo 2017 fue la 66a edición del concurso de belleza internacional que se llevó a cabo en Las Vegas, donde las mujeres representaron diferentes países y compitieron por obtener el título que les ofrece grandes beneficios, basándose en promover el empoderamiento.

Sin embargo, el certamen de belleza se vio golpeado por una inesperada muerte. Se trató de Kseniya Alexandrova, la representante de Rusia en ese año, quien falleció el pasado 12 de agosto.

La agencia de Modus VivendiS indicó, a través de un comunicado en sus redes sociales, la joven tuvo un accidente de tránsito en su ciudad natal cuando se salió de la carretera y atravesó el parabrisas del automóvil.

Según medios rusos, la exreina sufrió una lesión craneoencefálica, fue traslada a Moscú y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky durante varias semanas.

El certamen internacional se pronunció en su perfil de Instagram, publicó un video de Kseniya Alexandrova, junto a la siguiente descripción:

“La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova”, dice la primera parte.

En el mensaje también destacan sus virtudes y el impacto que generó: “Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla”.

La publicación tiene más de 40 mil me gusta y mil comentarios por parte de los seguidores y fanáticos que reaccionaron sorprendidos a la noticia.

“Qué hermoso homenaje, descansa en paz”; “Descansa en paz, alma hermosa”: “Tu luz brilla, ángel”; “Descansa en paz”; “No creo que sea cierto. No hay nada al respecto en las noticias rusas ni en ningún otro sitio”; “Descanse en paz esta hermosa reina”; fueron algunos de los mensajes.

¿Cuál fue la reacción Laura Barjum?

La representante de Colombia en Miss Universo 2017 fue Laura Barjum, quien quedó como primera finalista y compartió junto a la exreina Kseniya Alexandrova.

La modelo compartió a través de sus redes sociales una foto con la rusa y escribió expresando lo que sintió al enterarse:

“¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de leer? Tengo el corazón roto después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo”, decía la primera parte.

Laura Barjum se pronunció frente a la muerte de la exreina rusa. | Foto: Captura de Instagram @laurabarjum

“Recuerdo perfecto cuando en un salón lleno de gente me llamó por mi nombre y con una sonrisa enorme se lanzó a abrazarme como si me conociera de años y ahí simplemente se estaba presentando”, escribió Laura, sobre uno de los recuerdos con la exreina.