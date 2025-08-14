Suscribirse

Gente

Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

La exreina, quien participó en el concurso internacional, falleció a sus 30 años.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

14 de agosto de 2025, 8:59 p. m.
La exreina rusa falleció a sus 30 años en su ciudad natal.
La exreina rusa falleció a sus 30 años en su ciudad natal. | Foto: Captura de Instagram @kseniyaalexandrova

Miss Universo 2017 fue la 66a edición del concurso de belleza internacional que se llevó a cabo en Las Vegas, donde las mujeres representaron diferentes países y compitieron por obtener el título que les ofrece grandes beneficios, basándose en promover el empoderamiento.

Sin embargo, el certamen de belleza se vio golpeado por una inesperada muerte. Se trató de Kseniya Alexandrova, la representante de Rusia en ese año, quien falleció el pasado 12 de agosto.

Contexto: Se conoce el diagnóstico de Laura Pérez, la concursante de Miss Universe que tuvo terrible caída en vivo

La agencia de Modus VivendiS indicó, a través de un comunicado en sus redes sociales, la joven tuvo un accidente de tránsito en su ciudad natal cuando se salió de la carretera y atravesó el parabrisas del automóvil.

Según medios rusos, la exreina sufrió una lesión craneoencefálica, fue traslada a Moscú y estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto de Investigación de Urgencias N. V. Sklifosovsky durante varias semanas.

Lo más leído

1. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
2. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander
3. Diosdado Cabello amenaza a EE. UU. tras ejercicios militares en el Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”

El certamen internacional se pronunció en su perfil de Instagram, publicó un video de Kseniya Alexandrova, junto a la siguiente descripción:

La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova”, dice la primera parte.

En el mensaje también destacan sus virtudes y el impacto que generó: “Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla”.

La publicación tiene más de 40 mil me gusta y mil comentarios por parte de los seguidores y fanáticos que reaccionaron sorprendidos a la noticia.

“Qué hermoso homenaje, descansa en paz”; “Descansa en paz, alma hermosa”: “Tu luz brilla, ángel”; “Descansa en paz”; “No creo que sea cierto. No hay nada al respecto en las noticias rusas ni en ningún otro sitio”; “Descanse en paz esta hermosa reina”; fueron algunos de los mensajes.

Contexto: Luto en Miss Universo por dolorosa muerte de finalista; perdió la vida a los 28 años: “Permanecerá siempre con nosotros”

¿Cuál fue la reacción Laura Barjum?

La representante de Colombia en Miss Universo 2017 fue Laura Barjum, quien quedó como primera finalista y compartió junto a la exreina Kseniya Alexandrova.

La modelo compartió a través de sus redes sociales una foto con la rusa y escribió expresando lo que sintió al enterarse:

“¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de leer? Tengo el corazón roto después de intentar desmentir esta noticia, me fui directamente a este post que hice en Miss Universo y es así exactamente como la recuerdo”, decía la primera parte.

Laura Barjum se pronunció frente a la muerte de la exreina rusa.
Laura Barjum se pronunció frente a la muerte de la exreina rusa. | Foto: Captura de Instagram @laurabarjum

“Recuerdo perfecto cuando en un salón lleno de gente me llamó por mi nombre y con una sonrisa enorme se lanzó a abrazarme como si me conociera de años y ahí simplemente se estaba presentando”, escribió Laura, sobre uno de los recuerdos con la exreina.

“Quienes se han sentado a hablar un rato conmigo sobre esta época de mi vida, han escuchado hablar sobre ella… no hablamos hace tiempo, casi que desde entonces y eso me rompe el corazón. No entiendo nada, pero envío mis más grandes condolencias a su esposo, a su familia y amigos, vuela alto, hermosa y hasta la próxima...”, finalizó Barjum, lamentando la noticia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

3. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

4. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

5. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miss UniversoMiss Universe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.