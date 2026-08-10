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El Benfica de Jhon Durán y Richard Ríos, por el terremoto en Colombia, puso su Fundación a disposición: Es oficial

El club más grande de Portugal se solidariza con las víctimas del terremoto en Colombia.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

10 de agosto de 2026 a las 6:39 p. m.
Jhon Durán y Richard Ríos.
Jhon Durán y Richard Ríos. Foto: Fotos: Getty Images

Benfica y Colombia tienen gran relación debido a dos jugadores en su nómina: Richard Ríos y Jhon Durán. En general, el fútbol portugués ha sido un gran aliado para el talento colombiano en la historia, llevándolo a otro nivel, como fue el caso de James Rodríguez, Falcao García o Jackson Martínez, con el Porto.

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Precisamente, Benfica, rival directo del Porto en la Primeira Liga, se ha pronunciado por lo ocurrido en Colombia tras el movimiento telúrico y se une a la voz de otros representativos de Europa como Real Madrid o Bayern Múnich, que lanzaron las condolencias por lo ocurrido.

En esta oportunidad, y ante una situación tan compleja como la que vive el país cafetero por el terremoto que afectó a varias zonas, como Cali, Pereira y Manizales, el elenco portugués emitió una comunicación en solidaridad con las víctimas y las personas afectadas por la pérdida de sus inmuebles.

En el comunicado, Benfica manifestó su solidaridad con las víctimas y envió sus condolencias. Asimismo, la Fundación del club se puso a disposición para brindar cualquier tipo de ayuda que sea necesaria.

Richard Ríos y Jhon Jáder Durán son compañeros en el Benfica.
Richard Ríos y Jhon Jáder Durán son compañeros en el Benfica. Foto: SL Benfica

“Benfica manifiesta su solidaridad con el pueblo colombiano y envía sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas del terremoto que azotó al país. En las personas de Richard Ríos y Jhon Durán, el Club y la Fundación Benfica manifiestan su disponibilidad para ayudar en lo que sea necesario”, dijo el Benfica en un comunicado de prensa.

Real Madrid y Bayern también muestran solidaridad

Entre Bayern Múnich y Colombia también se ha generado una relación cercana por la estadía de Luis Díaz en el elenco alemán. Dicho equipo de Europa cuenta con el atacante de la Tricolor, lo que ha permitido mantener una buena relación entre las partes.

“Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy”, difundió el club alemán en sus cuentas oficiales.

HONG KONG, CHINA - AUGUST 07: FC Bayern Munchen attacker Luis Díaz warm up before game during the Audi Football Summit 2026 match between FC Bayern München and Aston Villa at Kai Tak Stadium on August 07, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Clicks Images/Getty Images)
Luis Díaz en el calentamiento previo al partido de Aston Villa vs. FC Bayern. Foto: Getty Images

Real Madrid, histórico club español, emitió un comunicado oficial manifestando su apoyo ante la dura situación.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto que ha sufrido este querido país en las últimas horas”, arrancó afirmando el Real Madrid.

Y añadió: “Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”.