Así quedó la casa de Jhonny Rivera en Pereira luego del terremoto: “Se fueron al piso”

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes, 10 de agosto, generó momentos de angustia para varias figuras de la farándula nacional.

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Uno de ellos fue el cantante Jhonny Rivera, quien contó a través de sus redes sociales cómo vivió el movimiento telúrico y reveló algunos de los daños que se presentaron en su vivienda.

El artista pereirano utilizó sus plataformas digitales para entregar un reporte sobre el estado de sus familiares y de la casa después del sismo. Aunque se registraron varios daños materiales, aseguró que las personas que se encontraban en el lugar están fuera de peligro.

“Muchos daños materiales, mucha cosa, pero afortunadamente estamos bien”, manifestó el cantante, dejando claro que, pese al impacto del terremoto, la situación no pasó a mayores para su familia.

Uno de los momentos que más preocupación generó tuvo que ver con uno de sus familiares. Según explicó el intérprete de Empecemos de cero, a su tía le cayó un mueble encima durante el movimiento y recibió un golpe en la cabeza. Sin embargo, señaló que la mujer no sufrió consecuencias de gravedad.

“Solamente a mi tía se le vino un mueble a la cabeza y la golpeó, pero nada tan grave. Se le cayó en la cabeza y la golpeó, pero no le pasó nada”, explicó el intérprete.

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Además de este incidente, el terremoto provocó que varios objetos que se encontraban dentro de la vivienda terminaran en el suelo debido a la intensidad del movimiento. Entre los elementos afectados estuvieron algunos televisores.

“Televisores se fueron al piso y todo eso, pero bueno, bendito sea mi Dios”, comentó Rivera al mostrar parte de las consecuencias que dejó el sismo en su propiedad.

A pesar de los daños materiales y del susto que vivieron sus familiares, el cantante destacó que lo más importante era que ninguno de ellos resultara gravemente afectado. “Lo más importante es que no pasó nada”, afirmó.

La publicación de Rivera se sumó a los numerosos testimonios de celebridades colombianas que han contado en redes sociales cómo experimentaron el terremoto, mientras las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por el fuerte movimiento telúrico en diferentes zonas del país.