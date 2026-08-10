Importante decisión de la justicia tras el terremoto que sacudió a Colombia: “suspensión de términos”

“Suspender, entre el 10 y hasta el 14 de agosto de 2026, ambas fechas inclusive, los términos judiciales y administrativos que se adelanten ante los despachos judiciales”, es la primera decisión que sale de la rama judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura tras el fuerte terremoto que afectó a toda Colombia este lunes 10 de agosto.

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La decisión se incluyó un acuerdo con la firma de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y que advierte cómo durante estos cuatro días se suspenden los términos judiciales; en otras palabras, que decisiones con incidencia directa en el tiempo no tendrán estos días para contarse.

Con la suspensión de los términos no se afectarán los procesos donde las partes acudan a los días como factor determinante de los mismos. Por ejemplo, cuando se busca la libertad de una persona procesada o se pretenda utilizar los días de la suspensión, como espacios de tiempo para acudir al vencimiento de términos o la prescripción.

“Que desde la ocurrencia de los hechos, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial han mantenido comunicación permanente con los consejos seccionales de la judicatura y las direcciones seccionales de administración judicial, con el fin de determinar las afectaciones generadas por el evento sísmico”, advierte el acuerdo.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Insiste la judicatura en que, para adelantar todos los trabajos de verificación y evaluación de los daños en los edificios de la justicia, es necesario que los funcionarios no se encuentren allí durante los cuatro días de la suspensión de los términos judiciales y de esta forma facilitar el trabajo de los ingenieros.

“Lo anterior con el propósito de resguardar la vida e integridad de los servidores judiciales, así como permitir la evaluación de los daños a la infraestructura física y tecnológica en las regiones afectadas, sin vulnerar los derechos de defensa y debido proceso que rigen el servicio de administración de justicia”, señaló la judicatura.

Durante esos cuatro días de la suspensión de términos, advierten desde el Consejo Superior de la Judicatura, se habilitará el trabajo en casa para los funcionarios; de esta forma los procesos no se afectan, más allá de no contar los días en que se adelantan las verificaciones a los edificios.