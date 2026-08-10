Terremoto en Colombia deja cinco muertos en Manizales: Alcaldía reveló las identidades de las víctimas

Luego del terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto, la alcaldía de Manizales dio a conocer la identidad de cinco personas que fallecieron como consecuencia de este sismo que dejó graves afectaciones en diferentes regiones de Colombia.

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La administración explicó de qué zonas son las víctimas y lo que hicieron por mantenerlas con vida, pero fue imposible por la gravedad de las lesiones que sufrieron. Las víctimas mortales fueron identificadas como Fernando Alonso González, quien fue rescatado del edificio La Estación y luego trasladado al Centro de Especialistas en Salud (CES).

Terremoto en la ciudad de Manizales / 10 de agosto / Fotógrafo: Santiago Álvarez Foto: Colprensa / Santiago Álvarez

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el terremoto. La segunda víctima confirmada fue María Edilma Moreno, residente del barrio Aranjuez. De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, la mujer presentó un evento cardíaco mientras se registraba el movimiento telúrico.

Las autoridades también confirmaron el fallecimiento de Óscar de Jesús Senado, procedente del centro de Manizales. Mientras que Catalina Arango Sandoval se encontraba en el barrio Milán, otro de los sectores de la capital caldense desde donde se reportaron consecuencias de la emergencia.

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La quinta víctima fue identificada por las autoridades como Luis Alberto Duque Cortés, procedente del sector ubicado frente a la Universidad Católica de Manizales. La emergencia mantiene desplegados a los organismos de socorro y a las autoridades locales, mientras continúan las verificaciones sobre las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico en diferentes puntos de la ciudad.

Los residentes se encuentran fuera de la Catedral de Manizales después de que fuera dañada por un terremoto en Manizales, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026.( Foto AP/John Jairo Bonilla) Foto: AP Photo/John Jairo Bonilla

Las autoridades avanzan además en la evaluación de edificaciones e infraestructura para establecer la magnitud de los daños y atender las situaciones que puedan representar algún riesgo para los habitantes de Manizales.

Las personas que tengan cualquier requerimiento pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.