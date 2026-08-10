Este es el balance del terremoto en las ciudades intermedias de Colombia, de las que poco se ha hablado

El terremoto de este lunes, 10 de agosto, en Colombia fue extenso y prolongado, además de dejar un balance lamentable: al menos 132 personas muertas, 188 desaparecidas hacia las 8:00 p. m. de este lunes y miles de personas afectadas, según un balance preliminar entregado por el Gobierno.

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Los ojos de los colombianos y el mundo se centraron inicialmente en Manizales, Pereira, Quibdó y Cali, las ciudades más afectadas; incluso en cómo fue percibido en Bogotá, capital del país y donde, aunque con una fuerza considerable, el movimiento no causó daños.

En las redes sociales circularon durante el día imágenes de los destrozos en esas metrópolis. Edificaciones de universidades caídas, hospitales colapsados, viviendas destruidas, vías con graves daños, centros culturales o religiosos colapsando, construcciones militares reduciéndose a nada.

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Incluso, por las afectaciones, seis aeropuertos tuvieron que suspender sus operaciones, entre ellos el de Pereira, donde el colapso de varios muros terminó matando a varias personas.

Sin embargo, el sismo dejó a varias ciudades, como Armenia, y poblaciones intermedias de Colombia incomunicadas temporalmente.

Buenas noches. Un pequeño resumen de los daños causados por el terremoto de 7.4, suceso ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Con el paso de las horas, se fue conociendo el daño que el movimiento telúrico, de 7,4 en la escala de Richter, provocó.

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) fue la encargada de presentar un balance preliminar de la situación en municipios como Yumbo, Calarcá, Marinilla, La Ceja, Rionegro, Barrancabermeja, Andes, Zipaquirá y La Virginia, entre otros.

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“De acuerdo con la información recibida hasta el momento por parte de las administraciones municipales, se reportan tres personas fallecidas en Yumbo, una más y 10 heridas en Calarcá, y siete personas heridas entre Marinilla y La Ceja, quienes recibieron atención”, dijo esa agremiación.

Entre las principales afectaciones, indicaron, se encuentran daños en viviendas, edificaciones públicas y privadas, instituciones educativas, iglesias, infraestructura eléctrica y otros bienes e inmuebles.

Solo en Andes, Antioquia, reportaron afectaciones en 11 instituciones educativas y 41 viviendas. En La Ceja, en 16 viviendas, además de daños estructurales en un edificio y afectaciones en otras edificaciones, una iglesia y elementos de mampostería.

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En Barrancabermeja, según Asointermedias, se registraron daños en dos instituciones educativas, mientras que en Calarcá se reportó una persona muerta y afectaciones en dos edificios.

En Jamundí, Guarne, Rionegro, Yarumal y Zipaquirá se reportan afectaciones menores en infraestructura.

“Debido a la gravedad de la situación, y en solidaridad con las afectaciones que trajo consigo la calamidad, en Palmira, la Alcaldía confirmó la suspensión de la edición 50 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, programada del 12 al 17 de agosto”, informó la fuente.

Buenas noches. Un pequeño resumen de los daños causados por el terremoto de 7.4, suceso ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Daños similares también fueron reportados en Cartago, Valle, y El Retiro, Antioquia.

“Nuestra prioridad en este momento es proteger la vida y acompañar a los territorios en la atención de esta emergencia. Estamos recopilando información directamente con nuestras ciudades asociadas para contar con un balance actualizado y contribuir a que las necesidades de los municipios puedan ser identificadas y atendidas oportunamente”, señaló Asointermedias a través de un comunicado.