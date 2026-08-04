Alias Calarcá fue imputado por más de 10 delitos, pero sigue con las órdenes de captura suspendidas

Alexander Díaz Mendoza, conocido con el alias de Calarcá, cabecilla de las disidencias de la Farc y responsable de una serie de crímenes que incluyen homicidio, secuestros, desapariciones y hasta reclutamiento de niños; todo mientras actuaba en nombre de la llamada paz total del Gobierno de Gustavo Petro.

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La Fiscalía logró que un juez declarara a alias Calarcá persona ausente tras su inasistencia a varias audiencias de imputación de cargos programadas en el marco de los procesos que en su contra se materializaron y por delitos cometidos mientras, supuestamente, integraban las mesas de negociación.

Luego de declararlo persona ausente o en contumacia, la Fiscalía concretó la imputación de cargos contra alias Calarcá por los delitos de concierto para delinquir; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; secuestro simple; desaparición forzada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito de menor de edad.

Alias Calarcá tiene un prontuario como pocos delincuentes en Colombia y todos los días aumenta; a pesar de eso, tiene la fortuna como ningún otro delincuente. El jefe de las disidencias de las Farc goza de tener las órdenes de captura suspendidas como parte de su supuesta participación en las mesas de diálogo.

Desde el ente acusador confirmaron que la decisión de suspender las órdenes de captura corresponde al gobierno de Gustavo Petro, así como solicitar la reactivación de las mismas; de esta forma, insistir a organismos internacionales para prender las alarmas por si sale de Colombia.

La Fiscalía imputó cargos. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Semana)

Con la imputación de cargos, la Fiscalía puede avanzar en las otras etapas del proceso, como la acusación formal por los delitos que se enlistan en la diligencia que un fiscal de crimen organizado concluyó y que advierte cómo el señalado criminal mantuvo sus actividades terroristas mientras aseguró estar en un proceso de paz.