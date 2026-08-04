Hermanos Muñoz bajo la lupa de la Procuraduría: tienen cinco procesos por presuntas irregularidades en la Aerocivil

En la pasada edición impresa, revista SEMANA reveló el poder que habría conseguido la familia Muñoz Olaya al interior de la Aeronáutica Civil en la era Petro, una de las entidades con mayor presupuesto en Colombia. Lo cierto es que varias de esas presuntas irregularidades ya están en la mira de la Procuraduría General de la Nación.

Este medio conoció en primicia que sobre los hermanos Gabriela y Santiago Muñoz hay cinco procesos disciplinarios activos que tratan de determinar si habrían cometido alguna falta en las funciones que les fueron asignadas tras su aterrizaje a la Aerocivil.

El poder de los Muñoz: SEMANA revela los tentáculos de los miembros de la familia que controló la contratación y el manejo de la Aerocivil

Fuentes al interior del ente de control confirmaron que sobre Gabriela Muñoz y su hermano hay una investigación en particular por presunta indebida participación en política, por el uso que le habrían dado a sus redes sociales para difundir publicidad política en plena campaña electoral.

La joven de apenas 20 años utilizó su cuenta de X para difundir un video en el que apareció junto a su hermano Santiago, utilizando una canción y varios símbolos representativos de Colombia, mientras en las imágenes aparecían prendas de vestir y piezas alusivas al excandidato presidencial, Iván Cepeda.

Los funcionarios Muñoz publicaron piezas alusivas a la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia. Ahora son investigador por indebida participación en política. Foto: X

La Procuraduría tendrá que determinar si ese tipo de videos los habrían grabado y publicado, cuando aún eran funcionarios de la Aerocivil; o si todo se dio en medio del paso de Gabriela Muñoz a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara, Marco Emilio Hincapié, del Partido Pacto Histórico.

Pero sobre Gabriela Muñoz, el ente de control le lleva otros dos procesos disciplinarios por la misma falta: presunta participación indebida en política. La Procuraduría tendrá que determinar si los polémicos hermanos habrían participado en la camapaña de Iván Cepeda y si durante salida de la joven de la Aerocivil para pasar al Congreso, también habría incurrido en esa misma conducta.

Contratos, nombramientos y extralimitación de funciones

SEMANA también corroboró con fuentes al interior de la Procuraduría que sobre la joven Muñoz hay otra investigación por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido sobre nombramiento, aprobación de convenios y adiciones presupuestales, y hasta el futuro de algunos contratos.

Uno de esos casos estaría relacionado con un contrato que en un principio estaba valorizado en 400 millones de pesos, pero extrañamente su valor pasó después a 12.000 millones de pesos. Ese caso en particular se ha convertido en una prioridad para el procurador que lleva el caso contra la joven mujer.

Gabriela Muñoz tienen un quinto proceso disciplinario en su contra por la presunta extralimitación de funciones que habría tenido durante su paso por la Aerocivil. A pesar de que llegó como una auxiliar, terminó volviéndose la sombra del director de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty, y varios funcionarias la señalaron como la “encargada” de los nombramientos, traslados y hasta despidos.