Judiciales

JEP le imputará a Timochenko crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este es el centenar de casos por los que deberá responder

La medida cobija a otros 27 comparecientes de la exguerrilla de las Farc, entre ellos varios integrantes del último Secretariado.

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Redacción Semana
4 de agosto de 2026 a las 1:25 p. m.
El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry firmó un acta de compromiso ante la JEP.
El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry firmó un acta de compromiso ante la JEP. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 exintegrantes de la exguerrilla de las Farc.

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La decisión vincula a varios exintegrantes del último Secretariado, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), el exsenador Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, así como Jaime Alberto Parra (el Médico) y Milton Toncel (Joaquín Gómez).

La Sala de Reconocimiento los vinculó por hechos relacionados con atentados, masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos, tomas guerrilleras, violación, violencia sexual.

Igualmente, deberán responder 23 excomandantes de los Bloques Oriental y Sur -que como su nombre lo indica, delinquían en esas regiones del país- así como los encargados de manejar las células urbanas.

Estos grupos, fueron los encargados de sembrar el terror y la zozobra en la Cordillera Oriental, Orinoquía y la Amazonía; en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo.

Así como Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y el Amazonas.

“La decisión retoma las voces e informes de las víctimas, y sus reclamos y documenta el profundo daño que sufrieron y las consecuencias que aún persisten”, enfatizó la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

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“Hay una crítica que ya me causa hasta risa”: Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, frente a los cuestionamientos que recibe el tribunal

El rosario de delitos

La decisión cobija, entre otros actos del conflicto armado, las tomas guerrilleras de Mitú (noviembre de 1998) y Miraflores (agosto de 1998).

Así como la masacre de los concejales en Rivera (Huila) -registrada el 27 de febrero de 2006- o los cabildantes de Puerto Rico (Caquetá) -ocurrida el 24 de mayo de 2005-.

Además del atentado terrorista al Club El Nogal, en el norte de Bogotá, registrado en febrero de 2003; los rockets durante la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez -en agosto de 2002- y los atentados contra la vida del senador Germán Vargas Lleras.

“Esta decisión también documenta hechos que marcaron la historia del país, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, y su fiel escudero, José del Cristo Huertas Hastamorir; así como del general (r) y exministro de Defensa, Fernando Landázabal Reyes: y el profesor de la Universidad Nacional, Jesús Antonio Bejarano”, detalló la magistrada Lemaitre.

En estos casos, se destacó, las investigaciones estuvieron paralizadas durante décadas en la Fiscalía General.

“Por décadas, estos crímenes permanecieron en la impunidad. En la justicia ordinaria, el 97% de estos hechos no llegaron a juicio y cerca del 90% de las investigaciones penales no superó la etapa preliminar”, explicó, por su parte, la magistrada Catalina Ruiz.

En la presentación de la imputación se aseveró que los máximos responsables de estos hechos nunca fueron investigados a fondo ni existió una medida en su contra.