Rodrigo Londoño, Timochenko, se pronunció tras advertencia de Abelardo De La Espriella

Tras presentarse ante la JEP, luego de regresar de España, el excomandante guerrillero de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se pronunció esta mañana de martes, 14 de julio, luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, dijera que “Timochenko merece estar preso de por vida”.

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En un video, Timochenko dijo que le ha cumplido a Colombia y al mundo y que está “firme por la paz”.

“Hoy, 14 de julio de 2026, siendo casi las 10 de la mañana, estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, la reparación, y contribuyendo con la reconciliación a pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio desde las tribunas privilegiadas, se responden a los hechos de paz, a pesar de los 500 firmantes asesinados”, dijo Londoño en un video.

Agregó: “Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos de que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento. Firmas por la paz con justicia social”, dijo Londoño.

Esta noche de lunes, 13 de julio, el presidente electo dijo que los principales responsables de los crímenes cometidos por las Farc no han recibido las sanciones que, a su juicio, corresponden.

Por lo tanto, De La Espriella advirtió que una vez se posesione como presidente de la República, el próximo 7 de agosto, tomará medidas.

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“Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la Farc siguen impunes”, manifestó De La Espriella.

#ATENCIÓN | El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que eliminará la Consejería para la Paz y aseguró que “no habrá más procesos de falsa paz en su Gobierno”. Afirmó que el objetivo de su administración será fortalecer la seguridad.



Además, lanzó duras críticas… pic.twitter.com/60tBhBnvhV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 14, 2026

En su discurso de este lunes, el presidente electo también lanzó duras críticas a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro y a la implementación del proceso de paz con las Farc.

“Se acaba el Comisionado de Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, aseguró y dejó en claro que ha dado instrucción a los funcionarios que tienen que ver con temas de seguridad para que inicien el desmonte de la impunidad que se ha camuflado en esos esfuerzos de paz.