¿Último favor a Gustavo Petro? La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara convocaría a sus congresistas este jueves

Cuando el país piensa en los nuevos senadores y representantes que se posesionarán el próximo 20 de julio, los directivos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contemplan convocar a una sesión de carácter urgente.

SEMANA confirmó que la presidenta (e) de la Comisión, María Eugenia Lopera, envió al chat de los representantes e investigadores un mensaje de invitación para sesionar el próximo jueves, 16 de julio.

“Buenas tardes, vamos a citar para la última sesión de este periodo para el próximo jueves 16 de julio a las 10 a. m. Recuerden que faltan actas por aprobar y proyectos importantes para avanzar, feliz día”, escribió Lopera.

María EUgenia Lopera Presidenta de la Comisión Séptima Foto: guillermo torres-semana

Hasta la mañana de este martes, María Eugenia Lopera no había confirmado la citación. Tampoco había enviado el orden del día, pero no se descarta que, dentro de los temas a discutir a pupitrazo, será el auto inhibitorio en favor del presidente Gustavo Petro, investigado por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial en 2022.

El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, pidió absolver al presidente de la investigación y que la responsabilidad recayera exclusivamente en Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, porque fue el gerente de la campaña. Pero, de otro lado, los congresistas Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo salvaron su voto y pidieron llamar al presidente a indagatoria.

Gustavo Petro, Gloria Arizabaleta, Wilmer Carrillo y Alirio Uribe. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2,34: SEMANA.

En un primer intento fallido de convocar a la Comisión después del receso legislativo, a finales de junio de 2026, se explicó que este sería uno de los temas a estudiar.

También se precisó que los congresistas e investigadores decidirían sobre varias investigaciones penales y disciplinarias contra el presidente Petro y varios expresidentes como Juan Manuel Santos, Iván Duque y Andrés Pastrana.

Los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana. Foto: SEMANA

Además, hay procesos contra los magistrados José Luis Barceló, Gerardo Botero Zuluaga, Jorge Luis Quiroz y José Francisco Zúñiga.

En el listado también aparecían procesos contra el exfiscal Eduardo Montealegre, la fiscal Luz Adriana Camargo, la magistrada de la Corte Constitucional, Cristina Lombana; los exmagistrados Leonidas Bustos, Eyder Patiño Cabrera, entre otros.

Igualmente, el magistrado de la Corte Suprema, Francisco Ternera; el exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla; el magistrado de la Corte Suprema, Diego Eugenio Corredor, entre otros.

La próxima citación a la Comisión está en veremos. Probablemente la promuevan desde la Casa de Nariño porque Gustavo Petro no querrá quedar en manos de los nuevos congresistas y en medio de la presidencia de Abelardo De La Espriella.

No obstante, no será tan sencillo. Tras el triunfo en las urnas de De La Espriella y la derrota de Iván Cepeda, los congresistas no quieren comprometerse ni votar un expediente que estuvo en la Comisión casi cuatro años y se quiere definir en cuestión de horas.