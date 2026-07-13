Abelardo De La Espriella habla este domingo sobre el Gobierno Petro: “La majestad presidencial fue prostituida en una bacanal de vicios”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, se dirigió a los colombianos este lunes festivo a las 8 de la noche. En una intervención por sus redes sociales, que es su tercera alocución en un espacio de esta naturaleza, aseguró que durante los últimos cuatro años Colombia perdió el rumbo.

El presidente electo detalló lo que ha hecho en los últimos días en preparación para su llegada al gobierno como el primer ministro de consejos designados que se reunión en Barranquilla. “Di las instrucciones al gabinete para trazar la hoja de ruta que el país necesita resolver a partir del 7 de Agosto”. Entre esos caminos habló del recorte del Estado, de la crisis de la salud, de la recuperación del territorio y la lucha contra la criminalidad. “Los ministros recibieron la instrucción de hablar menos y trabajar más”, agregó. De La Espriella también habló del consejo que hizo en el Casanare, un departamento damnificado por las inundaciones.

Y, tras narrar esos y otros asuntos, el presidente electo comunicó al país unos anuncios.

El primero fue la designación de la nueva ministra de Minas a María Nohemí Arboleda Arango, una experta en el sector, que lleva 30 años en el sector.

El mandatario electo la definió como una “paisa de pura cepa que nació en Planeta Rica (Córdoba), pero que creció en Antioquia”. Y aseguró que ya le dio instrucciones sobre varias tareas, una de ellas reducir el precio de la energía en el Caribe, uno de los dolores de cabeza más grande de quienes viven en esa región.

De La Espriella aseguró que la nueva ministra tendrá el acompañamiento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, para que los nuevos proyectos se realicen de manera responsable. También se refirió a la llave que hará la ministra con el ministro de Hacienda y de la tarea enorme que tendrá de asegurar la seguridad enérgetica del país, que por cuenta del fenómeno del Niño, está en riesgo de un apagón.

El segundo anuncio tiene que ver con un banco de talentos que operará en el país para que “el talento colombiano será tratado como el activo estrategico más valioso”. De La Espriella aseguró que se trata de una plataforma tecnológica que permitirá clasificar los talentos de manera adecuada y que trabajará con inteligencia artificial.

De La Espriella se refirió a unas firmas de búsqueda ejecutiva de alto nivel con el que se hará alianza, una de ellos fue Magneto Empleos. “Les hablo a ustedes, los que por tantos años fueron apartados porque no tenían palanca.. si tienen experiencia y vocación de servir, este gobierno los quiere”, aseguró. El presidente electo invitó no solo a quienes viven en Colombia sino también en el exterior para postularse a ese banco de talentos.

En desarrollo…