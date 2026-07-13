Banco Mundial ratifica su apoyo al Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella

El equipo del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella informó que finalizó la visita del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y de los ministros designados de Hacienda y Comercio al Banco Mundial, donde sostuvieron una reunión con el presidente de la entidad, Ajay Banga.

Revelan detalles de la reunión entre equipo de Abelardo De La Espriella y el Banco Mundial en Washington

Según el comunicado oficial, el encuentro tuvo como objetivo revisar mecanismos de cooperación entre el organismo internacional y la próxima administración, así como avanzar en una propuesta de apoyo para Colombia.

Durante la reunión, el Gobierno electo aseguró que el Banco Mundial reiteró su respaldo al país y que ambas partes continúan trabajando en un paquete de cooperación e inversión que será presentado en las próximas semanas.

Concluyó la visita del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo (@jrestrp), y de los ministros designados de Hacienda y Comercio al Banco Mundial, donde sostuvieron una reunión con su presidente, Ajay Banga.



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De acuerdo con la información entregada, “se ratificó el respaldo de ese organismo a Colombia y el avance en la estructuración de un paquete integral de cooperación e inversión”, el cual será presentado junto con el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Aunque no se dieron a conocer detalles sobre los recursos, los proyectos o los sectores que harán parte de esa iniciativa, el equipo de transición indicó que el trabajo entre ambas partes continuará antes de que se haga el anuncio oficial.

La visita hace parte de la agenda internacional que adelanta el Gobierno electo antes de asumir funciones. En las últimas semanas, sus representantes han sostenido reuniones con distintos actores económicos e instituciones internacionales para presentar las prioridades de la próxima administración.

El Banco Mundial es uno de los principales organismos financieros internacionales y participa en programas de apoyo a diferentes países mediante créditos, asistencia técnica y cooperación para proyectos de desarrollo.

En este caso, el Gobierno electo señaló que el diálogo con la entidad busca fortalecer la relación con ese organismo y abrir nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

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“El Gobierno electo continúa fortaleciendo la confianza internacional y construyendo alianzas para impulsar el crecimiento, el empleo y las oportunidades para todos los colombianos”, indicó el comunicado.

Por ahora, no se ha informado cuándo será presentada la propuesta ni cuáles serán los proyectos que integrarán el paquete de cooperación e inversión. Tampoco se han revelado cifras sobre los recursos que podrían destinarse al país.

Pronunciamiento de la directora del Banco Mundial para Colombia y Venezuela

La directora del Banco Mundial para Colombia y Venezuela, Susana Cordeiro Guerra, destacó el resultado del encuentro y aseguró que la reunión permitió intercambiar puntos de vista sobre las prioridades del país.

“Gracias a José Manuel Restrepo, Miguel Gómez, Mauricio Gómez y a su equipo por una conversación constructiva sobre las prioridades de desarrollo de Colombia”, expresó.

La directora del Banco Mundial para Colombia y Venezuela, Susana Cordeiro Guerra. Foto: Banco Mundial

La directiva agregó que el organismo multilateral mantiene su disposición de trabajar con la próxima administración: “Desde el Grupo Banco Mundial reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al país, movilizando toda la capacidad del Grupo para apoyar sus prioridades de desarrollo mediante financiamiento, conocimiento y asistencia técnica. Valoramos también el énfasis de la administración electa en la estabilidad económica y una agenda orientada al crecimiento y el empleo”.