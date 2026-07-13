Felipe Harman respondió a la denuncia del comité de empalme de Abelardo De La Espriella sobre el convenio con la SAE

El gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella dio a conocer este domingo los primeros resultados de la auditoría forense que se adelanta dentro del proceso de empalme anticorrupción a la administración saliente e informó que se radicaron denuncias penales en el proceso.

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El abogado Germán Calderón España, quien será el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, fue el encargado de dar a conocer la noticia y de presentar las respectivas denuncias ante la Fiscalía General.

De acuerdo con Calderón España, la denuncia se interpuso “por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras”.

Se trata de un convenio con la Sociedad de Activos Especiales suscrito el 18 de marzo de 2024, a través del cual se buscaba aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones que permitieran establecer los términos y condiciones para la compra y transferencia gratuita de tierras.

Sin embargo, en el marco de la auditoria financiera a la ANT por parte de la Contraloría General de la República, para la vigencia 2025, se constató que la entidad desembolsó a favor de la SAE el valor de un billón de pesos, en cumplimiento de los contratos interadministrativos 5679 y 13260 de 2024.

Denuncia penal del equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Denuncia penal del equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella.

“Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la Contraloría acatados por el gobierno saliente”, señaló Germán Calderón España.

Frente a esto se pronunció el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, a través de un video publicado en sus redes sociales y grabado desde la finca La Primavera, donde presuntamente hace más de 15 días un grupo de paramilitares entró a amenazar a campesinos beneficiarios de la reforma agraria.

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Harman fue enfático en señalar que el convenio que se suscribió con la SAE ha sido “auditado jurídicamente y fiscalmente”, además de que “reviste las condiciones y las garantías constitucionales y legales para manifestar su eficacia y la operatividad que ha dado por fin tierra a los más pobres”.

Explicó que el pago que se le hizo a la SAE “no ha funcionado de una manera mejor que como un fondo de garantías frente a cualquier decisión judicial sobre la relación de las fincas”, para que “en el caso de un revés jurídico se devuelve la plata equivalente a la tierra y no la tierra”.

“Nos sentimos orgullosos de haberle quitado tierra a la mafia y entregársela a los campesinos de Colombia y estamos listos a defender, en la instancia que sea, en el espacio que sea necesario, el campo y el campesinado en Colombia”, señaló Felipe Harman.

El funcionario, quien regresó a la Agencia Nacional de Tierras tras la campaña electoral, manifestó que “hoy, con este manto de duda, lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando y desde acá estamos mandando un mensaje claro y concreto”.