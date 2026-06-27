La puerta giratoria de Andrés Felipe Harmán: así fue la campaña del exdirector de la ANT en los municipios donde la agencia entregó tierras

El Pacto Histórico y los seguidores del presidente Gustavo Petro buscaron la remontada de Iván Cepeda ante Abelardo De La Espriella. Así se evidenció en una publicación de Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien en medio de la segunda vuelta dejó clara la intención de ese sector político: “Buscar votos hasta debajo de las piedras”.

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La remontada les fue esquiva, pero la misión dio resultados y la distancia que Cepeda le recortó a De La Espriella pasó de 4 puntos porcentuales en la primera vuelta a menos de 1 en la segunda. Varias figuras políticas formaron parte de esa estrategia y entre ellas estuvo Harman, el exalcalde de Villavicencio, que dirigió la ANT durante dos años y renunció para hacer campaña.

Pero la dimisión de Harman a la ANT parece que durará poco. Una vez Cepeda fue derrotado en las urnas, la hoja de vida del exdirector fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para ocupar el mismo cargo que había dejado hace menos de tres semanas. Su regreso a la agencia aún no es oficial y es tal la polémica que ha suscitado que el exfuncionario tuvo que sentarse a analizar con abogados las posibles implicaciones jurídicas de dar ese paso.

La puerta giratoria del Gobierno a la política electoral suscita cuestionamientos contra Harman. Pero, más allá de esas críticas, lo cierto es que el exfuncionario estuvo haciendo campaña en los mismos territorios que durante sus dos años de administración se vieron beneficiados por la política de entrega de tierras que abanderó el Gobierno Petro.

Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto: Presidencia

El político se defiende manifestando que “la tarea que asumí en la campaña fue estratégica, de las zonas duras del petrismo, para que votaran más, y es evidente que estas están ubicadas en la costa Caribe y en la zona pacífica”.

El exdirector de la ANT renunció a su cargo desde Montería después de un evento en el que había participado Petro y en el que se anunció la adjudicación de 3.000 hectáreas de tierra, una parte de las 50.208 que ha asignado la entidad en ese departamento. Al día siguiente de su dimisión ya estaba haciendo proselitismo político por la campaña de Cepeda y, posteriormente, el candidato ganó los comicios en 10 de los 12 municipios que se vieron beneficiados por esa última entrega que hizo como funcionario público.

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En Santa Marta se encontró con líderes indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, pueblo con el que se reunió como director de la ANT en febrero y marzo de 2025 para anunciar la formalización de 860 hectáreas. En uno de esos encuentros participó Patricia Caicedo, actual senadora electa del Pacto Histórico, quien para entonces era funcionaria de la ANT y también apoyó a Cepeda.

La congresista electa es una de las integrantes del clan Caicedo, la familia política que ha gobernado el Magdalena y su capital en repetidos periodos con el movimiento Fuerza Ciudadana. El líder de ese grupo político, Carlos Caicedo, desistió de su candidatura para sumarse a la aspiración presidencial de Cepeda.

Presidente Gustavo Petro junto a Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto: Presidencia

El exdirector viajó al Urabá antioqueño para decirles a sus pobladores que allá el candidato De La Espriella “no les ofrecía un futuro”. Esos mismos caminos que transitó en campaña fueron visitados por él en 2025 y 2026 para eventos en los que el Gobierno informó sobre la recuperación y entrega de predios que pertenecieron a Harlinson Úsuga, alias Orejas, primo de uno de los cabecillas del Clan del Golfo, y a Luis Fernando Claros Guerra, relacionado con la denominada Casa Castaño.

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En su administración, la agencia también entregó predios en Yondó, otro de los municipios que visitó en su campaña exprés de tres semanas, y en Riohacha, la capital de La Guajira, donde igualmente lideró eventos públicos. Sumado a esto, estuvo en Buenaventura y Chocó, zonas en las que la entidad que estaba a su cargo estuvo trabajando durante la administración saliente. Sin embargo, el político se defiende asegurando que no visitó esos territorios como director y que “incluso estamos en deuda en temas de tierras en el Pacífico colombiano”.

Harman tiene el camino abonado para regresar a la dirección de la ANT y asegura que quiere encargarse él mismo del empalme con la administración entrante. Sin embargo, el caso de puerta giratoria del que es protagonista no deja de despertar cuestionamientos en medio de la transición al nuevo Gobierno.