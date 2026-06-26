Abelardo De La Espriella y sus maratónicas jornadas tras su triunfo en las urnas: reuniones de alto nivel y planificación de su gobierno

Tal como lo advirtió a SEMANA el periodista y analista Mauricio Vargas, Abelardo De La Espriella empezó a trabajar como presidente al día siguiente de su triunfo en las urnas. El Tigre- como predijo el escritor- no perdió el tiempo.

SEMANA conoció que en Barranquilla, la ciudad donde vive y tiene su oficina privada, De La Espriella reunió horas después de resultar ganador a su equipo de máximos colaboradores. El encuentro se extendió durante ocho horas y trazó la hoja de ruta de lo que sería su posesión el 7 de agosto. Asistieron, entre otros, el exsenador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, y el estratega de la campaña, Carlos Suárez. Del encuentro no hay mayores detalles.

Visita informal del presidente electo Abelardo de la Espriella con el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate (Cortesía: Corte Suprema de Justicia) Foto: El País

De La Espriella, a diferencia de Gustavo Petro, no salió de Colombia a descansar de su extenuante campaña. En 2022, tras el éxito en las urnas, el hoy presidente viajó a Florencia, Italia, y varias figuras políticas viajaron hasta Europa para encontrarse con el político de izquierda, entre ellos, el expresidente César Gaviria, el exalcalde, Daniel Quintero, y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El Tigre, al contrario, prefirió quedarse en Bogotá y empezar a estructurar lo que llama su “patria milagro”. O el país que sueña para los colombianos.

Acto de entrega de credenciales mediante el cual Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano serán acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. Foto: José Vargas

Este jueves, el presidente electo viajó hasta Bogotá y recibió oficialmente su credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral tras un escrutinio que duró tres días y donde se confirmó que De La Espriella superó a Iván Cepeda por casi 250.000 votos.

Con el respaldo del Consejo Nacional Electoral, el nuevo presidente cumplió una de sus principales promesas de campaña: tender puentes con las altas cortes.

Se reunió forlamente en los despachos del vicepresidente de la Corte Suprema, el magistrado Hugo Quintero. También en el del presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, y la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses.

Acto de entrega de credenciales mediante el cual Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano serán acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030 Foto: JOSÉ VARGAS

Una fuente de la Rama Judicial informó que durante el encuentro entre los magistrados, el presidente se comprometió al respeto de la independencia judicial. Él, como abogado, insistió durante la campaña en el respeto y la importancia de la separación de poderes, un tema por el que Petro fue cuestionado durante su gobierno. También dialogaron sobre el presupuesto de la Rama Judicial.

La iniciativa de De La Espriella fue analizada como un gesto de respeto institucional.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, manifestó que él junto a los demás magistrados están “prestos” para reunirse con los delegados del Gobierno de De La Espriella con el fin de realizar los trámites de empalme. La fecha de ese encuentro no se ha definido aún.

De La Espriella no quiere perder tiempo porque tiene claro que el país que gobernará después del 7 agosto tiene enormes desafíos. Además, él ha dicho que Gustavo Petro dejará un país en condiciones fiscales complejas que él tendrá que sortear.

Por eso, no se descarta que decida anunciar al país el nombre de sus ministros entre este viernes o el fin de semana. Su objetivo es que empiecen a trabajar desde antes del 7 de agosto.

Mientras avanza con su agenda, el mandatario electo ya recibió el respaldo del Centro Democrático y Cambio Radical, quienes se declararon como partido de gobierno. Otras colectividades lo harán este fin de semana.