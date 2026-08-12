Reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional: aplazan discusión que definiría su futuro, ¿qué pasó?

Con el inicio del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, parecía que el estudio de la reforma pensional en la Corte Constitucional se iba a destrabar. Sin embargo, en las últimas horas esa discusión volvió a quedar en veremos después de que la Sala Plena ordenara aplazar ese punto en el orden del día de este jueves 13 de agosto.

Unos días antes de que el nuevo mandatario tomara posesión oficial en el cargo, los magistrados de la alta corte agendaron como primer punto de la sesión la reforma pensional del expresidente Petro que lleva dos años en estudio; la ponente de ese proceso es la magistrada Paola Meneses, actual presidenta de la corporación, después de que su colega Jorge Enrique Ibáñez Najar se declarara impedido.

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En esa programación también se ratificó que el conjuez Pablo Márquez, quien entró a la discusión después de que el magistrado Héctor Carvajal fue recusado por la relación laboral que tuvo con Colpensiones, también iba a participar en el debate que definiría el futuro de una de las iniciativas del Gobierno Petro.

Sin embargo, SEMANA conoció por fuentes al interior del proceso que varios magistrados solicitaron aplazar dicha discusión, con el objetivo de estudiar a fondo la ponencia de la magistrada Meneses para definir su postura frente a la reforma pensional.

Esa petición fue la que sacó de la agenda del día de la Corte la reforma pensional que impulsó el anterior Gobierno. En los próximos días se conocerá cuál es la nueva fecha en la que se volverá a intentar definir uno de los principales temas que lideró el expresidente Gustavo Petro.

Las tensiones por la reforma

El expresidente Petro ha criticado en varias oportunidades el proceso que adelanta la Corte sobre su reforma, de hecho, hizo fuertes manifestaciones en plaza pública tras la movilización nacional por la defensa del salario ‘Ni un peso atrás’.

En ese momento, el entonces mandatario cuestionó el futuro de su iniciativa tras la aprobación en el Congreso, dejó interrogantes sobre la labor que venía adelantando la Corte Constitucional y hasta advirtió la muerte de “gente vieja” que pudo acceder al derecho de “haber tenido una pensión”.

El debate más próximo que tuvo la Corte sobre esa reforma quedó con una votación 4-4; ese escenario particular obligó a convocar al conjuez Pablo Márquez, quien tendrá la responsabilidad de desempatar la decisión crucial que definirá la suerte de esa ley.