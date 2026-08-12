Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este miércoles, 12 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

En medio de la emergencia que se está viviendo por el terremoto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor durante la madrugada de este miércoles, 12 de agosto.

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El movimiento telúrico se registró exactamente a las 4:19 a. m. y su epicentro fue en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una de las zonas que sufre más fenómenos de este tipo.

La magnitud, de acuerdo con el informe, fue de 3.3 grados y la profundidad de 144 kilómetros. En cuanto a la latitud, la misma fue de 6.80° y la longitud de -73.11°.

Los municipios más cercanos fueron Los Santos (Santander) a 5 km, Jordán (Santander) a 8 km y Aratoca (Santander) a 16 km.

Este sismo es una nueva réplica que se ha presentado desde el terremoto de 7.4 grados, que ya deja varios heridos, muertos y desaparecidos. El SGC ha advertido que estas réplicas pueden durar días, semanas y hasta meses, y que no se pueden predecir.

Por lo mismo, ha hecho un llamado para que se extremen, en medio de la emergencia, las medidas ante los posibles movimientos telúricos que se puedan seguir registrando.

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De hecho, este no es el único temblor que se ha dado en las últimas horas, pues durante la madrugada se reportaron por lo menos cuatro sismos más, aunque fueron de una magnitud baja y por lo mismo no se sintieron.

A pesar de estas situaciones, las labores de rescate no se detienen y cada minuto está siendo crucial para conseguir que quienes están debajo de los escombros puedan ser salvados con vida.

Imágenes de rescate tras el fuerte terremoto que se vive. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, todo el país se ha unido, al igual que la comunidad internacional, para reunir todo tipo de elementos que sirvan a aquellos damnificados que perdieron todo por cuenta de este terremoto, el más fuerte que ha azotado al país en la última década.