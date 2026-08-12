Abelardo De La Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella decretó tres días de duelo nacional en Colombia por las víctimas que deja el terremoto de magnitud de 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto.

En el documento oficial se reseñó que el Gobierno nacional, en nombre del pueblo de Colombia, manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de cientos de personas por devastador movimiento telúrico.

El más reciente informe de Asocapitales, que está contabilizando a los muertos de esta emergencia, da cuenta de 188 víctimas mortales y 1.677 heridos en todo el país.

“Que Dios bendiga al pueblo colombiano”: mensaje de Abelardo De La Espriella tras finalizar su segunda jornada tras el terremoto

“Cali registra 95 fallecidos y 997 heridos; Pereira, 79 fallecidos y 278 heridos; Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; y Manizales, cinco fallecidos y 112 heridos”, reportó la Asociación.

Los cadáveres han llegado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y los peritos avanzan en las identificaciones junto a la Fiscalía.

Frente a este panorama de dolor y en solidaridad con las familias de los fallecidos, el jefe de Estado tomó la decisión de decretar tres días de duelo en todo el territorio nacional.

Abelardo De La Espriella decreta tres días de duelo por víctimas del terremoto. Foto: AP/Ministerio del Interior.

“Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres (3) días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”, se lee en el decreto.

También se emitió el decreto de desastre nacional que le permitirá a las autoridades agilizar los recursos para atender a todos los damnificados en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, las regiones más afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

Mientras se reparten las primeras ayudas entre los afectados, los organismos de socorro continúan en la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas. Hay esperanza de encontrar sobrevivientes.