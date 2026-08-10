Abelardo De La Espriella decreta desastre nacional por terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella decreta desastre nacional en Colombia por cuenta de las emergencias generadas por el terremoto de la mañana de este lunes, 10 de agosto.

Esta medida facilitará la gestión de recursos para atender a los afectados por la tragedia. Hay graves consecuencias en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda.

De La Espriella, además de esta acción, tomó la decisión de desplazarse a la ciudad de Cali y al Eje Cafetero.

En horas de la mañana, el presidente instaló el Puesto de Mando Unificado desde las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá, desde donde se desplegarán las ayudas a los municipios afectados.

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El mandatario, adicionalmente, canceló su agenda en el departamento de La Guajira, prevista para los días 12 y 13 de agosto, “con el propósito de concentrar todos los esfuerzos del Gobierno nacional en la atención de las comunidades afectadas por la emergencia ocasionada por el sismo que impactó distintas zonas del país”.

“La decisión responde a la prioridad del mandatario de mantener bajo su liderazgo la respuesta institucional frente a la emergencia y garantizar que las entidades del Estado concentren sus capacidades en atender a los damnificados, evaluar las afectaciones y brindar soluciones oportunas a las familias y comunidades que atraviesan esta situación”, se lee en un comunicado emitido por la Presidencia.

En total, la cifra de muertos asciende a 71 fallecidos en los departamentos afectados, a raíz del desplome de varias edificaciones.