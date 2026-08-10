Le caen con todo a Petro por mensaje que publicó tras terremoto en Colombia: “No sea miserable”

El expresidente Gustavo Petro está siendo fuertemente criticado por unos mensajes que escribió poco después de que se registrara el terremoto en Colombia este lunes, 10 de agosto.

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La primera publicación se dio a las 8:34 de la mañana, en su cuenta de X, el exjefe de Estado escribió: “Que los funcionarios de la UNGRD digan qué pasa en Hidroituango, ese es el riesgo principal”.

Unas horas después, a las 11:21 de la mañana, Petro agregó otra publicación en la que mencionó: “La tierra grita y ¿quién escucha sus mensajes?“.

Estas palabras llamaron la atención y los cuestionamientos en contra del exmandatario no se hicieron esperar.

Una de las que se pronunció fue la excongresista Katherine Miranda. “En vez de enviar un mensaje de solidaridad a las familias por esta tragedia, usted quiere incendiar un debate”, dijo.

“No sea miserable, Petro. No es momento para sus peleas políticas. Hay familias sufriendo. Respete el dolor”, agregó.

El exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, fue otro de los que cuestionó al expresidente, especialmente por su trino sobre la central hidroeléctrica.

“El aprovechamiento político por encima del dolor humano. Todo normal. Querrá, por supuesto, que haya una tragedia en Hidroituango”, comentó.

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Asimismo, hubo varios ciudadanos que se mostraron en desacuerdo con la forma en la que actuó Petro en medio de una emergencia que ya deja varias personas fallecidas y heridas.

“Esta porquería de tipo haciendo politiquería barata y dividiendo en medio de la tragedia”, señaló una persona.

“En vez de mandar un mensaje de solidaridad, el desempleado más grande de Colombia se pone a twittear incoherencias”, se lee en otro comentario.

Incluso, hubo algunos que mencionaron al presidente Abelardo De La Espriella y recordaron que este se encuentra al frente de la emergencia desde el primer momento.

Hubo otros que compararon lo dicho por Petro con la polémica ocurrida con Jerome Sanabria, quien también está siendo criticada por un controversial mensaje que escribió tras el sismo y en el que se refirió a Javier Milei.

Más allá de los cuestionamientos, el expresidente Petro mantiene las publicaciones en su red social.