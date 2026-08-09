Petro compartió video de supuesto soldado dándole gracias y es falso: esta es la verdad detrás de todo

El expresidente Gustavo Petro desató muchas reacciones después de que, por medio de su cuenta de X, compartiera un video de un supuesto soldado del Ejército que le daba las gracias y se despedía de él.

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Sin embargo, el Ministerio de Defensa le confirmó a SEMANA que el audiovisual es totalmente falso: el hombre no hace parte de la institución castrense y además el uniforme que utiliza tiene notorias diferencias con el de los militares.

El supuesto uniformado describió al exjefe de Estado como un buen presidente y le deseó las mejores cosas para su futuro. “Que Dios lo bendiga y muchas gracias por todo lo que dio por nuestro país. (…) Fue el mejor de los presidentes que hubo en Colombia”, se le escucha decir en medio de la selva.

Petro no dudó en compartir el video y escribió: “Gracias, soldado de Bolívar y del pueblo”.

Esta fue la publicación que hizo Petro. Foto: @petrogustavo

La publicación no tardó en hacerse viral, pero todo resultó siendo falso, según confirmó el Ministerio de Defensa a SEMANA. Una fuente de la entidad explicó que el color de la boina no corresponde con el escudo o insignia que se ve, además de que este último es completamente diferente al original.

Igualmente, en el pecho, al lado izquierdo, se observa una palabra que dice ‘Lancero’ y en la parte de arriba hay una especie de paracaídas, pero estos dos en el uniforme original tienen invertida su ubicación.

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Por último, desde la cartera de Defensa se precisó que los soldados no llevan el distintivo de ‘Lancero’ con laureles. Con esto, se confirma que el video que compartió el expresidente es totalmente falso.

Además, la cuenta de origen del registro fílmico publicado por Petro se dedica a hacer apología de la guerrilla en TikTok. En las publicaciones pueden observar a varios sujetos luciendo armas de fuego y con uniformes que corresponden a grupos armados.

Este es el perfil desde el que se publicó el video. Foto: API

Pese a que se trata de un audiovisual falso, el exmandatario no ha salido a rectificar esta información, aunque ya borró la publicación de su cuenta personal de X.

El Ejército, a través de sus redes sociales, también se pronunció para advertir que el dueño de la mencionada cuenta se está haciendo pasar como integrantes de la institución.