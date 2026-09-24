El expresidente Gustavo Petro destapó sus cartas y anunció los mecanismo para elegir candidatos en 2027

A 13 meses de las elecciones territoriales donde los colombianos escogerán sus alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, el expresidente Gustavo Petro se adelantó y destapó sus cartas.

En su cuenta oficial de X, el político de izquierda confirmó al país cuál será el mecanismo de escogencia de los candidatos que se medirán en las urnas en los departamentos y municipios. Y advirtió que los aspirantes del Pacto Histórico no se seleccionarán a través del bolígrafo. Al contrario, se contempla un mecanismo democrático.

“Las candidaturas del Pacto Histórico a alcaldías y gobernaciones se escogerán por consulta popular; serán quienes escoja el pueblo”, escribió Petro en sus redes sociales.

La exsenadora María José Pizarro ratificó la versión entregada por el exjefe de Estado:

“El Pacto Histórico definió por estatutos la realización de consultas para la definición de sus candidaturas. En ese marco avanzarán las conversaciones con aliados políticos de la Alianza por la Vida”.

El mecanismo de escogencia será una gran consulta, pero los detalles están crudos.

SEMANA conoció que tanto Gustavo Petro e Iván Cepeda coinciden en que el bolígrafo como determinante de la escogencia de las candidaturas no puede aplicarse porque podría generarse una implosión al interior del Pacto. Por esto, tal como ocurrió con la consulta presidencial de octubre de 2025, quieren que a los candidatos los escojan los ciudadanos a través de las urnas.

Se desconoce la fecha exacta de la consulta, pero lo más probable es que sea en marzo del próximo año y que se defina en el congreso del Pacto Histórico que se adelantará en las próximas semanas.

Lo más importante, de momento, es que la izquierda está mirando algunas casas políticas para realizar posibles alianzas de cara a las territoriales del 2027. Aunque existen fuertes tensiones con el ala de Carlos Amaya, de la Alianza Verde; el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar tiene claro que no puede dejarse a un lado ese partido.

Gustavo Bolívar confirmó que el expresidente Gustavo Petro está viviendo en su casa en Bogotá. Foto: Semana/Presidencia

“La preocupación mayor de Petro es que el Pacto Histórico se organice para reconquistar la Presidencia en 2030. Nos estamos organizando para las regionales de 2027. Siento que quiere echarse al hombro esa campaña. Hay que jugar fuerte, mantener la alianza con el Partido Verde y algunos sectores liberales”, dijo Bolívar.

Y reconoció que los 12.700.000 votos de las presidenciales “no son nuestros. De nosotros son los 9.600.000 que sacó Cepeda en la primera vuelta. El resto fue de alianzas de otros sectores que se sumaron e indecisos. Si logramos que esos 12,6 millones se mantengan, podremos dar una sorpresa grande en alcaldías y gobernaciones”.

Francia Márquez. Foto: SEMANA

En ese orden de ideas, la Alianza Verde será, nuevamente, clave para la izquierda.

La foto entre los dos políticos levantó ampolla, incluso entre varios miembros del Pacto Histórico, que piden una conversación sobre esa alianza. Foto: Suministrada a Semana: A.P.I.

Por el momento, han sonado algunas candidaturas regionales. No se descarta que el expresidente Gustavo Petro aspire nuevamente a la Alcaldía de Bogotá. Si lo hace, le quitaría el espacio a la exalcaldesa Claudia López, quien lo buscó recientemente y se tomaron una fotografía, pese a las fuertes tensiones durante el gobieron del cambio y campaña presidencial.

En Cali, por ejemplo, tampoco se descarta que la exvicepresidenta Francia Márquez aspire a la Alcaldía.

Por ahora, todo está crudo, pero en la izquierda el foco está centrado en las territoriales.