Ya comenzó la campaña por el 2027 en alcaldías y gobernaciones: las renuncias que vienen en el Congreso

Finalizada la elección presidencial, los partidos políticos se embarcan en una nueva campaña: la contienda por concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones en octubre de 2027. SEMANA confirmó que ya renunciaron 17 representantes a la Cámara y 8 senadores, que, posiblemente, aspirarán a los cargos de elección popular.

El triunfo de Abelardo De La Espriella confirma el giro de América Latina: la derecha ha ganado 12 de 15 elecciones presidenciales

Los resultados de este domingo también anticiparían cómo quedaría el poder regional: el progresismo dominaría el suroccidente y el norte de Colombia, mientras que la derecha tendría protagonismo en el centro y el oriente. De igual manera, la fractura de la derecha podría prolongarse hasta el próximo año y dividiría tendencias.