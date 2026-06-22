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Ya comenzó la campaña por el 2027 en alcaldías y gobernaciones: las renuncias que vienen en el Congreso

Con varias renuncias en el Congreso y nuevas aspiraciones en marcha, la política entra en una etapa de reorganización.

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Redacción Confidenciales
22 de junio de 2026 a las 3:37 a. m.
Tras las elecciones presidenciales, ya movimientos y políticos empiezan a moverse para los próximos comicios.
Tras las elecciones presidenciales, ya movimientos y políticos empiezan a moverse para los próximos comicios. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Finalizada la elección presidencial, los partidos políticos se embarcan en una nueva campaña: la contienda por concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones en octubre de 2027. SEMANA confirmó que ya renunciaron 17 representantes a la Cámara y 8 senadores, que, posiblemente, aspirarán a los cargos de elección popular.

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Los resultados de este domingo también anticiparían cómo quedaría el poder regional: el progresismo dominaría el suroccidente y el norte de Colombia, mientras que la derecha tendría protagonismo en el centro y el oriente. De igual manera, la fractura de la derecha podría prolongarse hasta el próximo año y dividiría tendencias.