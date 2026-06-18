Armando Benedetti, ministro del Interior, le salió al paso a rumores que dan cuenta que, supuestamente, una vez el presidente Gustavo Petro termine su mandato, estaría interesado en aspirar por la Gobernación de Atlántico, y que él le apuntaría a la Alcaldía de Barranquilla.

Para acabar de tajo con esos rumores, el ministro Benedetti dijo en El Debate de SEMANA que eso no es cierto.

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“Paja, ojalá fuera así, ganamos rápido. Pero eso es mentira. Es descartado, es una mentira; por ahora me voy a dedicar a ‘mamar gallo’, a quedarme callado, aprender a jugar golf. Siempre dije que iba a aprender a jugar golf cuando estuviera viejo”, dijo Benedetti en El Debate.