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¿Petro, por la Gobernación del Atlántico, y Benedetti, a la Alcaldía de Barranquilla? El ministro respondió

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en El Debate de SEMANA.

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Redacción Confidenciales
18 de junio de 2026 a las 10:52 a. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Armando Benedetti.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: Colprensa

Armando Benedetti, ministro del Interior, le salió al paso a rumores que dan cuenta que, supuestamente, una vez el presidente Gustavo Petro termine su mandato, estaría interesado en aspirar por la Gobernación de Atlántico, y que él le apuntaría a la Alcaldía de Barranquilla.

Para acabar de tajo con esos rumores, el ministro Benedetti dijo en El Debate de SEMANA que eso no es cierto.

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“Paja, ojalá fuera así, ganamos rápido. Pero eso es mentira. Es descartado, es una mentira; por ahora me voy a dedicar a ‘mamar gallo’, a quedarme callado, aprender a jugar golf. Siempre dije que iba a aprender a jugar golf cuando estuviera viejo”, dijo Benedetti en El Debate.

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