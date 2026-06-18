Armando Benedetti, ministro del Interior, le salió al paso a rumores que dan cuenta que, supuestamente, una vez el presidente Gustavo Petro termine su mandato, estaría interesado en aspirar por la Gobernación de Atlántico, y que él le apuntaría a la Alcaldía de Barranquilla.
Para acabar de tajo con esos rumores, el ministro Benedetti dijo en El Debate de SEMANA que eso no es cierto.
“Paja, ojalá fuera así, ganamos rápido. Pero eso es mentira. Es descartado, es una mentira; por ahora me voy a dedicar a ‘mamar gallo’, a quedarme callado, aprender a jugar golf. Siempre dije que iba a aprender a jugar golf cuando estuviera viejo”, dijo Benedetti en El Debate.