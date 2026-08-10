Partido de Deportes Tolima en Copa Libertadores sufre consecuencias tras terremoto: drástica decisión de Conmebol

Los dos partidos de ida de octavos de final, tanto de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que involucran a equipos colombianos, fueron reprogramados debido al duro terremoto que sacudió al país este lunes 10 de agosto. La Conmebol dio el anuncio oficial y ahora se está a la espera de las nuevas fechas.

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El movimiento telúrico de magnitud 7.4 tuvo epicentro el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, hogares de los principales clubes colombianos. Más de cien personas han muerto y las cifras van en aumento. El estadio Pascual Guerrero sufrió serias afectaciones y ahora está siendo analizado al detalle para conocer la gravedad de los daños.

La decisión de suspensión por parte de la Conmebol afecta el duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, por la Copa Libertadores, que estaba previsto para este martes (11 de agosto), en la ciudad de Ibagué. La vuelta tendrá que disputarse en Ecuador.

“En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos los partidos”, indicó la Conmebol en un comunicado, donde agrega el partido de ida por los octavos de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate, que estaba previsto a jugarse este 12 de agosto en El Campín de Bogotá.

Plantel del Deportes Tolima hizo despedida a volante tras siete años en el equipo. Foto: Photosport via AFP

“Más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”, agregó la entidad rectora del balompié sudamericano. Las dos llaves celebrarán su partidos de vuelta, en principio, la próxima semana en Quito y Buenos Aires, respectivamente. Todo esto deberá ser reprogramado por la Conmebol.

Comunicado del Deportes Tolima

“Desde el Club Deportes Tolima expresamos, en este doloroso momento, nuestra solidaridad con todas las personas y comunidades que se han visto afectadas por el terremoto y sus lamentables consecuencias en nuestro país. Entendemos que este no es un momento para el fútbol y que hoy la prioridad debe estar en atender y acompañar a quienes lo necesitan.

Por esta razón, agradecemos a la DIMAYOR, FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL y CONMEBOL, por las decisiones adoptadas ante esta situación y por permitir que las diferentes entidades y organismos puedan concentrar sus esfuerzos y recursos en atender las necesidades que hoy tiene el país", dice el comunicado del Tolima.

La Dimayor también aplaza partidos de la Liga y Torneo

La medida de la Conmebol, organizadora de ambas competiciones continentales, se suma al aplazamiento de los cotejos de la primera y segunda división del fútbol colombiano, que estaban agendados para esta semana.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) había postergado en un primer momento, para esta misma semana, la mayoría de los nueve partidos que se disputarían este lunes y martes.

Segundo anuncio de Dimayor tras el terremoto en Colombia este lunes, 10 de agosto de 2026. Foto: Izq: Colprensa y logo oficial de Dimayor / Der: AFP.

Pero la entidad los aplazó después, para una fecha por definir, “tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto”.