Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victorias de Santa Fe, Tolima y Fortaleza

El Deportes Tolima sigue siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato y lo demostró tras la victoria ante el Inter de Bogotá por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

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Los Pijaos hicieron respetar su casa y se impusieron 2-1 en un juego que, si bien estuvo un poco apretado, los dirigidos por Sebastián Olivera hicieron más y esto se tradujo en el marcador.

El primer gol llegaría muy temprano, exactamente a los 11 minutos, gracias a un gran remate de Adrián Parra, que desde el centro del área la metió por la escuadra derecha y venció al portero Wuilker Fariñez.

Con esto, hubo mucha más tranquilidad en el banco del cuadro tolimense, que poco a poco se reflejó sobre el terreno de juego. No obstante, Inter de Bogotá apuró un poco para conseguir el empate.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay. Foto: Win Sports

El partido no tuvo un dominador claro, aunque el Tolima hizo un poco más por ampliar la ventaja. Finalmente, los 45 minutos terminaron 1-0 y los equipos se fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, El Vinotinto y Oro volvió a apurar un poco más y lograría aumentar el marcador y ponerse 2-0 arriba del equipo capitalino.

Tras un pase de Adrián Parra, Ever Valencia remató con la pierna izquierda desde el lado derecho del interior del área y envió el esférico al fondo de la red a los 50 minutos.

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Nuevamente, los Pijaos tuvieron un mayor control del compromiso, pero se vieron sorprendidos al minuto 61, cuando Fabricio Sanguinetti remató desde afuera del área y venció por completo a Miguel Ortega.

Ya en los últimos minutos, Inter de Bogotá intentó un poco más, pero las cosas no le salieron y finalmente el marcador quedó en 2 a 1.

Partido entre Inter de Bogotá y Deportes Tolima. Foto: Colprensa

Con esta victoria, Tolima se ubicó tercero, mientras que el conjunto bogotano quedó en la posición 13. Por ahora, y a falta de más juegos, América está en la primera casilla con 9 puntos y 10 goles a favor, y un poco más abajo está Independiente Medellín con los mismos puntos.

A este resultado se le suma también la victoria de Santa Fe por 2-0 frente a Boyacá Chico, y la de Fortaleza por el mismo resultado contra el Cúcuta.