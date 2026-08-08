Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victorias de Santa Fe, Tolima y Fortaleza

El Deportes Tolima sigue siendo uno de los equipos más sólidos del campeonato y lo demostró tras la victoria ante el Inter de Bogotá por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.
Los Pijaos hicieron respetar su casa y se impusieron 2-1 en un juego que, si bien estuvo un poco apretado, los dirigidos por Sebastián Olivera hicieron más y esto se tradujo en el marcador.
El primer gol llegaría muy temprano, exactamente a los 11 minutos, gracias a un gran remate de Adrián Parra, que desde el centro del área la metió por la escuadra derecha y venció al portero Wuilker Fariñez.
Con esto, hubo mucha más tranquilidad en el banco del cuadro tolimense, que poco a poco se reflejó sobre el terreno de juego. No obstante, Inter de Bogotá apuró un poco para conseguir el empate.
El partido no tuvo un dominador claro, aunque el Tolima hizo un poco más por ampliar la ventaja. Finalmente, los 45 minutos terminaron 1-0 y los equipos se fueron al descanso.
Ya en el segundo tiempo, El Vinotinto y Oro volvió a apurar un poco más y lograría aumentar el marcador y ponerse 2-0 arriba del equipo capitalino.
Tras un pase de Adrián Parra, Ever Valencia remató con la pierna izquierda desde el lado derecho del interior del área y envió el esférico al fondo de la red a los 50 minutos.
Nuevamente, los Pijaos tuvieron un mayor control del compromiso, pero se vieron sorprendidos al minuto 61, cuando Fabricio Sanguinetti remató desde afuera del área y venció por completo a Miguel Ortega.
Ya en los últimos minutos, Inter de Bogotá intentó un poco más, pero las cosas no le salieron y finalmente el marcador quedó en 2 a 1.
Con esta victoria, Tolima se ubicó tercero, mientras que el conjunto bogotano quedó en la posición 13. Por ahora, y a falta de más juegos, América está en la primera casilla con 9 puntos y 10 goles a favor, y un poco más abajo está Independiente Medellín con los mismos puntos.
A este resultado se le suma también la victoria de Santa Fe por 2-0 frente a Boyacá Chico, y la de Fortaleza por el mismo resultado contra el Cúcuta.