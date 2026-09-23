Confirmado el nuevo equipo de David Alaba: definió su futuro tras salir del Real Madrid

David Alaba, experimentado defensor de 34 años, pasó la página tras su salida del Real Madrid y está en camino a Italia para firmar como nuevo jugador del Udinese.

“Alaba firmará con el Udinese después de pruebas médicas con pasos formales a seguir después. El club italiano ya ha confirmado la exclusiva”, apuntó el periodista Fabrizio Romano.

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David Alaba se encontraba como agente libre luego de finalizar su contrato con el Real Madrid. La temporada pasada se despidió de la afición en el Santiago Bernabéu y recibió una sonora ovación por los once títulos que ganó con esa camiseta.

Aunque el mercado de fichajes en Europa se cerró el pasado 1 de septiembre, los clubes que tienen cupos disponibles en su nómina pueden echar mano de jugadores sin contrato. Alaba tenía varias opciones sobre la mesa, pero se decantó por el Udinese de manera sorpresiva.

Ahora solo resta que aterrice en la ciudad de Údine y acuerde los últimos detalles para la presentación oficial. Su contrato inicialmente sería por una temporada, es decir, hasta junio de 2027, con posibilidad de extender un año más dependiendo su rendimiento.

Udinese hace un ‘guiño’ con la silla

Antes de anunciar oficialmente el fichaje de David Alaba, la cuenta oficial de Udinese ya ha dado pistas sobre la nueva incorporación que está a punto de sumarse.

A través de redes sociales publicaron la foto de una silla idéntica a la que Alaba levantó en el Santiago Bernabéu durante la remontada de Real Madrid vs. PSG en marzo de 2022.

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Ese momento quedó inmortalizado en la memoria de los hinchas del conjunto merengue que, de hecho, en el día de su despedida llevaron sillas a la tribuna y las levantaron para homenajear al defensor austriaco.

David Alaba fue parte importante para conseguir la Champions League ese año bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Desafortunadamente, en las temporadas más recientes perdió protagonismo por cuenta de las lesiones y la llegada de otros defensores que le quitaron el puesto.

¿Quién es David Alaba? Trayectoria y logros

Además de triunfar con la camiseta del Real Madrid, David Alaba también tuvo un paso destacado por el Bayern Múnich de Alemania. Con el conjunto bávaro levantó 25 títulos, entre ellos dos veces la Champions League.

Alaba entró en el equipo del año de la UEFA durante tres años consecutivos (2013, 2014 y 2016) y fue elegido mejor futbolista de Austria en nueve oportunidades.

Su carrera se forjó en Bayern Múnich y Real Madrid, pero también vistió la camiseta de Hoffenheim y Austria Viena. A los 34 años de edad emprende una nueva travesía desconocida en el fútbol italiano, donde Udinese marcha en la posición número 13 con cuatro puntos en cinco partidos disputados.