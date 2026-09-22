Lesión de Juan Fernando Quintero deja frío al Medellín: en cámara quedó la molestia que lo queja

Este martes, 22 de septiembre, Juan Fernando Quintero salió lesionado en el partido del Deportivo Independiente Medellín contra Jaguares. Así, crece la preocupación en el cuadro poderoso.

Botellazo a Juan Fernando Quintero en Bucaramanga: quedó en video y así fue su reacción

Primer gol de Juan Fernando Quintero tras su regreso al FPC: rescató al Medellín ante Bucaramanga

Aunque Independiente Medellín venció a Jaguares (2-1) ahora la expectativa está en conocer cuánto tiempo estará de baja Juan Fernando Quintero con el elenco antioqueño.

Ocurrió en el primer tiempo del partido (39′). Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron a Juan Fernando Quintero con molestias en su pierna izquierda.

En concreto, sería una molestia en el muslo de la pierna izquierda de JuanFer. Sin embargo, hasta que no haya un parte médico oficial, todo quedará en especulaciones.

🚨 ¡MALAS NOTICIAS PARA EL ‘PODEROSO’! Juan Fernando Quintero presenta molestias y no puede continuar en el terreno de juego. El mediocampista tuvo que abandonar el partido ante Jaguares.



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Lo cierto es que Juan Fernando Quintero salió sustituido a los 41′, para darle ingreso a Yony González. Para ese momento, el compromiso en el Atanasio Girardot iba 1-1.

Ya en el segundo tiempo (70′) John Montano anotó el 2-1 definitivo a favor del Deportivo Independiente Medellín. Quien lo asistió fue el propio Yony González.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín se mete en la pelea por la parte alta

Con 19 puntos en nueve partidos, Deportivo Independiente Medellín se metió en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones. No alcanza a ser primero, pero queda muy cerca.

El líder de la tabla de posiciones es América de Cali, que completa 21 puntos en 10 partidos. Millonarios, al igual que Medellín, ostenta 19 unidades.

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 América de Cali 21 10 6 3 1 21 6 +15 2 Millonarios F.C. 19 11 5 4 2 15 8 +7 3 Independiente Medellín 19 9 6 1 2 17 11 +6 4 Atlético Nacional 18 8 6 0 2 17 8 +9 5 Deportivo Cali 18 10 5 3 2 15 8 +7 6 Atlético Bucaramanga 17 9 4 5 0 14 8 +6 7 Deportes Tolima 17 10 5 2 3 13 11 +2 8 Independiente Santa Fe 16 10 4 4 2 16 11 +5 9 Llaneros F.C. 14 10 4 2 4 13 12 +1 10 Once Caldas DAF 12 10 3 3 4 13 12 +1 11 Águilas Doradas 11 8 2 5 1 12 12 +0 12 Internacional de Bogotá 11 11 2 5 4 13 17 -4 13 Cúcuta Deportivo 9 10 2 3 5 9 18 -9 14 Fortaleza 8 10 1 5 4 11 16 -5 15 Deportivo Pasto 8 10 2 2 6 9 15 -6 16 Alianza Valledupar F.C. 8 10 2 2 6 9 20 -11 17 Boyacá Chicó F.C. 8 9 2 2 5 7 18 -11 18 Deportivo Pereira 7 8 1 4 3 6 11 -5 19 Jaguares F.C. 7 9 1 4 4 10 16 -6 20 Junior F.C. 6 8 1 3 4 12 14 -2

Otros equipos que ocupan los ocho clasificados parciales son Atlético Nacional, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

El próximo partido del Medellín será visitando a Junior de Barranquilla, el sábado 26 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Dos quipos, con realidades completamente diferentes, se verán cara a cara. Por un lado, Medellín buscará seguir en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras Junior querrá salir de la cola del acumulado.