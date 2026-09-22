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Lesión de Juan Fernando Quintero deja frío al Medellín: en cámara quedó la molestia que lo queja

Malas noticias en el poderoso: Juan Fernando Quintero abandonó, con molestias, el partido entre Medellín y Jaguares.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

22 de septiembre de 2026 a las 10:05 p. m.
Primera lesión de Juan Fernando Quintero en su regreso al Deportivo Independiente Medellín.
Primera lesión de Juan Fernando Quintero en su regreso al Deportivo Independiente Medellín. Foto: Grande: Colprensa - David Jaramillo / Pequeña: transmisión oficial de Win Sports.

Este martes, 22 de septiembre, Juan Fernando Quintero salió lesionado en el partido del Deportivo Independiente Medellín contra Jaguares. Así, crece la preocupación en el cuadro poderoso.

A Juan Fernando Quintero le lanzaron una botella en Bucaramanga para agredirlo. Reprochó el hecho en zona mixta.
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Aunque Independiente Medellín venció a Jaguares (2-1) ahora la expectativa está en conocer cuánto tiempo estará de baja Juan Fernando Quintero con el elenco antioqueño.

Ocurrió en el primer tiempo del partido (39′). Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron a Juan Fernando Quintero con molestias en su pierna izquierda.

En concreto, sería una molestia en el muslo de la pierna izquierda de JuanFer. Sin embargo, hasta que no haya un parte médico oficial, todo quedará en especulaciones.

Lo cierto es que Juan Fernando Quintero salió sustituido a los 41′, para darle ingreso a Yony González. Para ese momento, el compromiso en el Atanasio Girardot iba 1-1.

Ya en el segundo tiempo (70′) John Montano anotó el 2-1 definitivo a favor del Deportivo Independiente Medellín. Quien lo asistió fue el propio Yony González.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín se mete en la pelea por la parte alta

Con 19 puntos en nueve partidos, Deportivo Independiente Medellín se metió en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones. No alcanza a ser primero, pero queda muy cerca.

El líder de la tabla de posiciones es América de Cali, que completa 21 puntos en 10 partidos. Millonarios, al igual que Medellín, ostenta 19 unidades.

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC DG
1 América de Cali 2110631216+15
2 Millonarios F.C. 1911542158+7
3 Independiente Medellín 1996121711+6
4 Atlético Nacional 188602178+9
5 Deportivo Cali 1810532158+7
6 Atlético Bucaramanga 179450148+6
7 Deportes Tolima 17105231311+2
8 Independiente Santa Fe 16104421611+5
9 Llaneros F.C. 14104241312+1
10 Once Caldas DAF 12103341312+1
11 Águilas Doradas 1182511212+0
12 Internacional de Bogotá 11112541317-4
13 Cúcuta Deportivo 910235918-9
14 Fortaleza 8101541116-5
15 Deportivo Pasto 810226915-6
16 Alianza Valledupar F.C. 810226920-11
17 Boyacá Chicó F.C. 89225718-11
18 Deportivo Pereira 78143611-5
19 Jaguares F.C. 791441016-6
20 Junior F.C. 681341214-2

Otros equipos que ocupan los ocho clasificados parciales son Atlético Nacional, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

El próximo partido del Medellín será visitando a Junior de Barranquilla, el sábado 26 de septiembre, por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Dos quipos, con realidades completamente diferentes, se verán cara a cara. Por un lado, Medellín buscará seguir en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras Junior querrá salir de la cola del acumulado.