Primer gol de Juan Fernando Quintero tras su regreso al FPC: rescató al Medellín ante Bucaramanga

Apareció Juan Fernando Quintero y anotó su primer gol en la Liga BetPlay 2026-ll. Fue este jueves, 17 de septiembre, en la visita del Medellín al Atlético Bucaramanga.

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El gol de JuanFer adornó el marcador sobre los 51′. En ese minuto, el marcador iba 2-1 a favor del Atlético Bucaramanga, pero Quintero cambió por gol un penal a favor del poderoso.

🔴🔵🥹 ¡VOLVIÓ A GRITARLO CON EL ‘PODEROSO’! Juan Fernando Quintero marcó su primer gol desde su regreso al FPC y volvió a celebrar con la camiseta de Medellín.



😮‍💨Juanfer cobró con mucha categoría el penal y puso el 2-2 ante Bucaramanga. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/ISp6CArCAO — Win Sports (@WinSportsTV) September 18, 2026

Así las cosas, Medellín rescató un empate valioso de visitante. Esto le permite al cuadro rojo de Antioquia subir al tercer puesto de la tabla de posiciones, con 16 puntos, superando por diferencia de gol a Millonarios (cuarto) y Tolima (quinto).

Por su parte, Bucaramanga sigue metido en los ocho clasificados parciales. El Leopardo se coloca en la sexta casilla de la tabla, con 14 unidades, y sueña con entrar a cuadrangulares.

Juan Fernando Quintero aparece para Medellín

Ya había deleitado con asistencias y jugadas asociativas, pero a Juan Fernando Quintero le faltaba el gol. Llegó más temprano que tarde, y cuando más lo necesitaba Medellín.

Bajo la dirección técnica de Luis Amaranto Perea, Medellín pinta para ser uno de los protagonistas en lo que resta de la Liga BetPlay 2026-ll.

De hecho, además de JuanFer, Medellín oficializó el regreso de Jackson Martínez al poderoso. El delantero sale del retiro para intentar conquistar la esquiva séptima estrella con el club de sus amores.

[🔴🔵] Jackson Arley Martínez vuelve al lugar que lo vio nacerhttps://t.co/rUNTLlxJ9y — DIM (@DIM_Oficial) September 11, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Medellín por Liga BetPlay?

Con un punto de oro, para seguir peleando en la parte alta de la tabla, ahora Deportivo Independiente Medellín prepara su siguiente partido.

El próximo martes, 22 de septiembre, Medellín recibirá a Jaguares por la fecha 11 de la Liga BetPlay. Un triunfo los ratificará y seguirán peleando.

Ya después, vendrá un importante reto para el poderoso. El 26 de septiembre, visitará a Junior en Barranquilla, y aunque el tiburón no la pasa bien en la tabla de posiciones, puede empezar a dar la pelea.